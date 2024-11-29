0056、00713股價「關鍵區域」在哪？ 小童：減碼賣出…既賺到價差又能領息！

高股息ETF需要減碼、賣出嗎？ 股市開始下殺會後悔當初為什麼不早點賣嗎？ 高股息ETF到底要不要低買高賣？ 0056、00713兩檔關鍵區域又在哪裡呢？

高股息ETF是否要賣？兩個層面來分析

從兩個層面來做探討：「配息」跟「價差」層面

你知道買了這檔ETF是為領配息、穩定的現金流，基本上是可以完全不用賣，但前提必須要了解這檔投資標的配息穩定度如何？

以圖中為例左邊是元大投資級公司債（00720B）；右邊是元大高股息（0056）

左邊00720B歷史配息蠻平均，大約都落在每一季0.4-0.5元左右，但右邊的0056歷史配息會更貼近大環境的經濟發展或大盤的走勢狀況...而有比較劇烈的波動。

其中0056最高跟最低的配息差距是有來到3至4倍之差的...如果偏向保守，期望配息每次都領到差不多的金額的話，那其實債券型ETF會更適合這一類的投資人；剛好你是這一類的投資人，也正持有債券ETF 就繼續安心抱著就好了。

如果今天是想要在保守中追求一點激進，股票配息型ETF就會是可以考慮的口袋名單，因為這類標的不只能追求配息上的成長！趨勢抓對，也能享受到資本利得價差。

別亂高估殖利率

但要注意前提是千萬不要高估殖利率，寧可用歷史配息去抓平均值，去算可能的平均殖利率，千萬別只單看某個月最好表現，或這一季最高的配息，就無腦推算未來的每一次每一年也都會這樣。

只要陷入這種幻想迷思，很可能會因為不斷的高估而導致患得患失進而抱不住，尤其接下來很可能會因為大盤的高檔震盪，讓許多的配息型ETF少了資本利得的收益，那自然就會影響到其配息的發放。

配息下降不可怕

配息調降也並不是ETF體質走壞或高股息ETF變爛，單純只是在賺錢時選擇多發一點給投資人，少賺就偏向保守，這都是非常合理的均值調整！

也是為什麼盡量以平均配息去估算的原因，因為這樣才能比較準確的反映出ETF的長期收益實力！而非被短期高配息或低配息所影響。

總之是保守派或領息族，在清楚了解持有的標的下，都是可以安心抱著的！

價差層面 兩方向判斷！

價差層面，我認為能從兩個方向來做切入，一個是只在合理的位置買，不需要用錢的時候不賣；另一是不論用不用錢，反正只要趨勢轉空就全部賣出...兩個方法都有他們各自的好處。

前者可以不斷的維持成本及領到現金流，不會有配息的空窗期。

後者積極調節部位，可以獲得最大的資本利得，調節部位也並非說隨便亂賣，可使用之前分享的4大型態來去抓到價格的反轉點。

好比0056從2020年初一路上漲到2021年底，最終在32元出現了多轉空的轉勢確立，如果遵循著4大型態來做減碼的出場，就可以規避2022年那段將近30%的空頭下跌，但必須要說如果全部賣掉的話，那所承受的配息空窗期跟操作的心裡層面就會需要更加強大...所以這一種方法自己認為會更適合用在市值型或純價差的標的上會比較合適，也會比較建議心態成熟跟技術熟練的投資人來做使用！

我最常用的方法是兩個綜合版，就是趨勢轉弱不一定要全賣，可能賣三分之一或二分之一；等待價格又再次回到關鍵區域或轉勢再次確立時，再把原本的部位或閒置資金加碼買回。

這樣做的好處是不只可以讓我維持漂亮的成本，保有持續的配息收益，也能用部份的已實現獲利來滿足心中貪婪的惡魔，使自己做出更果斷客觀的投資決策！

在價差層面上保有一些領息元素，自己蠻推崇高檔減碼的，這個減碼當然不是隨便亂賣，一定要遵循著習慣的操作策略，或所分享的4大型態來判斷合適的出場時機，這樣不僅可以在高檔適時的入袋為安，賺到錢又減少後續懊悔情緒，還能一定程度上保持配息收益，魚與熊掌兼得的策略！

0056及00713合理的關鍵區域在哪裡？

以0056來看，它目前依然還在呈現高檔震盪，要能扭轉震盪格局，勢必要先出現轉勢！

因此以圖中紅色框框來看，因為都沒有出現新的高過高，那自然價格就只能持續的橫向盤整。

我認為現階段0056相對合理的加碼點則會落在圖中的橘色關鍵區域，不只是8月那時候價格大跌的前低支撐區，也是價位成交最密集的籌碼換手區。

因此這邊入場，認為才會比較容易出現買盤支撐；甚至是更在意價差的朋友...那震盪或下跌的途中，也務必等待轉勢成形那再來布局，因為這樣我們才能更確定價格的方向，而在操作上的效率也才會比較好！

00713部份，我看法就比較悲觀了...其實可以發現它最主要的成交價位普遍都是落在上方的58元附近：

就表示其實前段時間有非常多人都是追高買在山頂，在這麼多人套牢的情況之下，自然價格就會花比較久的時間才能消化這邊的籌碼。

因此現階段對00713觀察大致上有以下：

目前右方的小額成交量，有沒有機會讓它產生轉勢，若沒有那自然價格就只能持續修正，往下尋找前低的紅色線去做籌碼的轉換：

因紅色線那邊也可以看到，它幾乎是沒什麼成交的，因此當價格來到這邊時，自然就只會出現2種反應：快速上拉，不然就是第快速下殺。

如果是選擇快速下殺...50元就會是我認為非常值得密切觀察的關鍵區域！

總之目前00713因為上方套牢了比較多人，短期就比較難再讓價格創下波段的新高，需要花更多時間才能把這邊的籌碼給轉換過去...

這部份就很像我前陣子分析00919跟00929的道理一樣，當時也說如果價格靠近上方橘色區域的話，就盡量不動作，比較好的觀察時機可以等待價格出現轉勢或是往下靠攏，分享的殖利率保護區再來觀察，回過頭來看現在的價格跟殖利率是不是相比追在山頂來說更漂亮更香甜了呢？

目前很多的高股息ETF都相比前段時間來說修正不少，是配息取向的話，那拉回到關鍵區域就可以勇敢布局，是價差取向，會建議等待轉勢確立再來觀察。

如果先把交易規劃做好，其實投資交易也可以做的不疾不徐非常優雅，重點必須先清楚了解要的投資目的是什麼？再來去尋找適合的投資商品以及投資策略！

◎本文內容已獲 小童 x Happy Trading Life 授權，未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。