野村美日ETF傘型 12月18日開募

國內ETF市場火熱，除台股主題外，美、日股也同步吸引投資人目光，成為海外股票ETF布局焦點。野村投信推出野村美日ETF傘型基金，以年配息設計與15元發行，預計12月18日展開募集。

該傘型基金的野村美國創新研發龍頭ETF（00971）瞄準美國龍頭研發霸主；野村日本價值動能高息ETF首創「PBR+EPS」雙動能篩選機制，透過「PBR+EPS雙動能指標」及「股利指標」篩選。

野村美國創新研發龍頭ETF追蹤彭博研發龍頭指數，擁創新、研發龍頭與會進化等三大優勢，是一檔持續不斷進化的美股ETF，時刻掌握變化快速的未來趨勢。根據實證研究，彭博研發龍頭指數2007年以來迄今總報酬達1,086.07%，不僅勝過美股主要指數，如：S&P500、NASDAQ、道瓊與羅素2000指數約241.39%至769.05%不等，顯示彭博研發龍頭指數長期成長潛力更勝美股主要指數，在波動度表現則與大盤或主要指數相當。

野村投信策略暨行銷處資深副總黃宏治分析表示，自2021年日本證交所改革措施以來，價值股明顯展現日股主場優勢，日本企業持續締造獲利佳績，彭博預估2025年日本企業每股純益（EPS）可望持續成長，有利日股持續上攻底氣。

高盛報告還指出，日本價值股持續跑贏大盤的態勢可望延續。日本有別於全球趨勢，價值股才是主戰場，未來有望複製美股黃金十年的成長模式，而價值+動能選股讓投資更升級，在獨特PBR+EPS雙動能指標及高息指標的搭配下，有效提升投資潛力，占盡日股改革紅利。

究竟「研發龍頭」有何迷人之處？黃宏治表示，美國企業投入研發金額高達7,616億美元，甚至超過第二到第16名國家的總合7,531億美元，顯示投資鎖定美股研發龍頭有助投資人參與各產業的未來發展機會。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。