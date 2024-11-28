野村美日ETF傘型 12月18日開募

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導
國內ETF市場火熱，除台股主題外，美、日股也同步吸引投資人目光，成為海外股票ETF布局焦點。野村投信推出野村美日ETF傘型基金，以年配息設計與15元發行，預計12月18日展開募集。（路透）
國內ETF市場火熱，除台股主題外，美、日股也同步吸引投資人目光，成為海外股票ETF布局焦點。野村投信推出野村美日ETF傘型基金，以年配息設計與15元發行，預計12月18日展開募集。（路透）

國內ETF市場火熱，除台股主題外，美、日股也同步吸引投資人目光，成為海外股票ETF布局焦點。野村投信推出野村美日ETF傘型基金，以年配息設計與15元發行，預計12月18日展開募集。

該傘型基金的野村美國創新研發龍頭ETF（00971）瞄準美國龍頭研發霸主；野村日本價值動能高息ETF首創「PBR+EPS」雙動能篩選機制，透過「PBR+EPS雙動能指標」及「股利指標」篩選。

野村美國創新研發龍頭ETF追蹤彭博研發龍頭指數，擁創新、研發龍頭與會進化等三大優勢，是一檔持續不斷進化的美股ETF，時刻掌握變化快速的未來趨勢。根據實證研究，彭博研發龍頭指數2007年以來迄今總報酬達1,086.07%，不僅勝過美股主要指數，如：S&P500、NASDAQ、道瓊與羅素2000指數約241.39%至769.05%不等，顯示彭博研發龍頭指數長期成長潛力更勝美股主要指數，在波動度表現則與大盤或主要指數相當。

野村投信策略暨行銷處資深副總黃宏治分析表示，自2021年日本證交所改革措施以來，價值股明顯展現日股主場優勢，日本企業持續締造獲利佳績，彭博預估2025年日本企業每股純益（EPS）可望持續成長，有利日股持續上攻底氣。

高盛報告還指出，日本價值股持續跑贏大盤的態勢可望延續。日本有別於全球趨勢，價值股才是主戰場，未來有望複製美股黃金十年的成長模式，而價值+動能選股讓投資更升級，在獨特PBR+EPS雙動能指標及高息指標的搭配下，有效提升投資潛力，占盡日股改革紅利。

究竟「研發龍頭」有何迷人之處？黃宏治表示，美國企業投入研發金額高達7,616億美元，甚至超過第二到第16名國家的總合7,531億美元，顯示投資鎖定美股研發龍頭有助投資人參與各產業的未來發展機會。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

延伸閱讀

日本雲南市規畫高校畢旅明年來台 市政府專員先彰化探路

台味圖騰創作、樹枝雷雕 高市壽山國中迎日本師生

日本石川縣近海地震 最大震度4無海嘯威脅

亞洲少棒賽／中華隊1：0險勝地主日本 晉級冠軍賽將和南韓爭霸

相關新聞

電動車ETF 長線布局

川普2.0時代擬放寬自動駕駛汽車規則，有利推動自動駕駛普及化，希望加速美國在先進自動駕駛技術方面的領導地位，有助於重塑美...

野村美日ETF傘型 12月18日開募

國內ETF市場火熱，除台股主題外，美、日股也同步吸引投資人目光，成為海外股票ETF布局焦點。野村投信推出野村美日ETF傘...

國人瘋買債券ETF 整體債券ETF規模10月底近3兆

證期局今日出具最新的債券ETF統計，除了顯示國人瘋買債券ETF使得10月底最新統計的總規模已達2兆9638億，也因為一般...

00971看好美股研發量能、00972瞄準日企革新及政策紅利

川普明年1月上任，政見執行程度全球關注，加上近期台股乏善可陳，投資人又開始看向海外市場投資機會。野村投信針對海外兩大市場...

0050或006208是最簡單投資也很足夠！ 若要現金流、降低波動…再進階配置

最簡單的配置是只選一檔投資，不要把投資複雜化，只要投資0050或006208，就足已代表台股大盤...

00959B下周除息…投資良機就是現在！美國基準利率放緩、買債鎖定高票息

00959B展現其優勢，憑藉身為市場上唯一一檔指數原則中「篩選票面利率排名最高的前10%的債券」，截至11/27平均票面利率6.57%，在近百檔債券ETF中相對有吸引力，協助投資人在利率高原期領取較佳債息，以等待後續債券價格上揚的機會。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。