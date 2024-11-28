電動車ETF 長線布局

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導

川普2.0時代擬放寬自動駕駛汽車規則，有利推動自動駕駛普及化，希望加速美國在先進自動駕駛技術方面的領導地位，有助於重塑美國自動駕駛領域稱霸全球，為美國等電動車相關供應鏈帶來政策利多激勵。法人指出，在未來趨勢明確下，建議中長期布局電動車ETF。

國泰智能電動車經理人游凱卉表示，特斯拉執行長馬斯克作為川普的最大支持者之一，曾表示雖然川普預計取消電動車補貼，對特斯拉銷售情形的影響仍在可承受的範圍，但對其他電動車競爭對手的打擊將是毀滅性的，特斯拉將更能占據龍頭地位，因此從長線來看，對特斯拉都是利多。

新光標普電動車經理人劉恆誌指出，全球電動車產業長期成長趨勢明確，未來特斯拉及其他歐美車廠，如果願意開發更多「平價電動車」上市，搭配車廠祭出促銷方案降價，電動車買氣料將提升；甚至電動車未來，朝「全自駕」趨勢全面展開，受惠於川普新政策扶植，未來進程加快發展。

同時，今年來績效超過五成的富邦未來車追蹤指數定期調整也於11月26日收盤生效，本次新增及刪除各五檔，納入理想汽車、麥格納、LG新能源、福斯以及ITT；刪除三星SDI、 LG化學、英美資源集團、安森美、TOYOTA，異動原因是和未來車主題關聯度升降因素以及市值變動緣故。調整後前三大成分股將依序為NVIDIA、特斯拉及台積電。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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