國人瘋買債券ETF 整體債券ETF規模10月底近3兆

證期局今日出具最新的債券ETF統計，除了顯示國人瘋買債券ETF使得10月底最新統計的總規模已達2兆9638億，也因為一般民眾積極搶進，讓壽險業雖然持有市值增加，但近三個月來比率不斷降低，8月底至10月底止，比率一路從59.14%降至57.15%。

統計顯示，整體的債券ETF規模，從8月底的2兆8165億增至2兆9638億，三個月增加1473億，尤以9月當月大增逾千億最猛。

證期局統計也顯示，8月保險業者持有債券ETF市值為1兆6657億，占比全體債券ETF比重59.14%、9月為1兆7094億，占比58.32% ，10月為1兆6939億，占全體債券ETF比重為57.15%；而單看壽險業的8至10月的部位，則分別為1兆6543億、1億6983億、1兆8216億，占可運用資金約在5.1%至5.2%。

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