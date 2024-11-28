00971看好美股研發量能、00972瞄準日企革新及政策紅利

川普明年1月上任，政見執行程度全球關注，加上近期台股乏善可陳，投資人又開始看向海外市場投資機會。野村投信針對海外兩大市場美國及日本，推出兩檔ETF，看好美股投資仍保持增速，以及日本企業的革新之路。

野村投信指出，在新的國際政經格局框架下，國際資金持續流入日本，日本經濟及證券交易市場脫胎換骨，使日股今年來多頭格局延續行情走高，高盛等外資也陸續發布看好日股走勢的報告，加上市場反應川普支持降低企業稅收與放寬商業監管等政策，以刺激美國景氣，市場信心增強及日圓趨貶，提升日本出口企業的競爭力，有助於日股續航力，

野村投信12月18日開募00972野村日本價值動能高息ETF，瞄準日股企業革新紅利及價值股主場優勢，以季配息設計與15元親民價格發行，這是野村推出首檔聚焦日本政策紅利財ETF。

00972基金經理人張怡琳指出，00972追蹤「彭博日本價值動能高息指數」，並採「PBR+EPS」雙動能篩選機制，選出兼具股價淨值比動能、獲利成長動能以及股利率三種層面的股票，前五大持股包括：本田汽車、瑞穗金融集團、武田製藥、軟銀集團、日本煙草公司。

不過，日圓升貶對日股ETF的價值會有何影響，野村投信投資策略部副總經理張繼文表示，日圓升值對日股是比較負面的消息，但細分來看，如果投資標的是日股的內需型股票則不受影響，「彭博日本價值動能高息指數」最大的成分是金融股，屬於內需型股票，受日圓升貶值影響較小。

野村投信的另一檔00971野村美國創新研發龍頭ETF，也是12月18日開募，主要是因為美股投資潛力與人氣長期不墜，全球資金大舉擁向美股，顯見美股投資仍然保持增速，看好美國企業不斷創新研發所造就股市長期向好的投資機會，瞄準美國龍頭研發霸主，以年配息設計與15元親民價格發行。

00971追蹤的是「彭博研發龍頭指數」，野村投信指出，今年以來全球股市普遍上揚，其中最大的股市領頭羊即是受惠於美國經濟表現強勁與聯準會降息循環激勵的美股，美股今年來累計吸引資金淨流入居各國股市之冠。

野村投信策略暨行銷處資深副總經理黃宏治表示，美國企業每年投入大量資金進行研發，研發支出規模名列全球第一，國際專業機構研究顯示，研發（R&D）佔營收比重愈高的美國企業，不論在報酬力、利潤力或成長力等各面向的表現皆明顯占有優勢。00971及00972將於明年1月掛牌。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。