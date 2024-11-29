台股狂瀉⋯他狂加碼006208！網曝：「這價格」都是甜甜價

台股28日震盪劇烈，一度重跌至22,124.31點，午盤跌幅縮小，收在22,298.9點，下跌35.88點，跌幅0.16%，成交量3,248.12億元，三大法人賣超143.29億元。有網友趁勢持續加碼006208，有人認為「10X都還是甜甜價」。

台積電（2330）28日一度下跌至992元，跌破千元大關，終場收1,005元，上漲0.5%。鴻海（2317）收195.5元，小跌0.51%，聯發科（2454）則收紅。台股上演大怒神，一度跌破先前11月1日的低點，櫃買指數也急殺再度跌破年線，不過兩者終場皆有收腳，拉出下引線。

一名網友在PTT發文表示，「 006208越跌越買」，他表示，他的同事趁著台股下跌的時機，持續加碼買進006208，他好奇，「想問一下大家會這樣操作嗎？還是會幾天跌多少，再進場加碼呢？」

其他人則留言「不知道低點，就一點點買啊，微笑曲線，終究會買到底部的，你現在不買，等大跌真的敢買嗎？」、「10X都還是甜甜價」、「這一年來，大盤漲了40%，何必自作聰明什麼跌了再買一點」、「我也是用大戶投買etf，但我是定期定額，沒看漲跌」、「看有多少銀彈啊，無限當然跌多少買多少」。

還有人說「我就是那樣每天打開看跌了就買幾十股，大跌就買更多看心情不定期不定額」、「006208就一直買嚕」、「下週就起漲了，跌越多買越多」、「沒加碼就定期一樣的金額」、「越跌當然越買 順便看笑話」、「之前all in了，不然我最近一定加碼」。

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