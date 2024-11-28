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0050或006208是最簡單投資也很足夠！ 若要現金流、降低波動…再進階配置

聯合新聞網／ Money 錢
台股示意圖。中央社
台股示意圖。中央社

【文．游季婕】

越來越多人選擇ETF作為資產配置的工具，優點包括入手門檻低、有效分散風險、買下整個特定市場；因此，本文將利用ETF來幫助讀者建立資產配置。

不過，在進入配置說明之前，建議已經有投資組合配置的讀者，先檢視現有部位是否需要調整，以下3大檢核點供您參考：

1.投資組合再平衡

每年固定時間（例如每年的第一個交易日）重新調整配置比例至設定的初始值。

舉例來說，若年初設定股票和債券的比例為6比4，希望在市場下跌時，有一定的避險效果，但年底因為股市走高，比例變成9比1，已無法達到當初的保護效果，此時可以賣出3成股票並買進債券，使比例回歸6比4。

2.投資金額調整

投資人若有閒置資金，建議投入更多資金到市場，持續投入是累積複利的關鍵。

假設每個月投入5,000元，持續10年，每年複利10%，最後金額會是1,008,042元。

此時，如果投資人繼續於未來5年定期定額投入，在其他條件不變下，最終金額會直接翻倍變2,009,609元！反之，如果沒有持續投入，5年後資產只會變1,623,462元，少了40萬元。

3.投資標的調整

中短期波段操作標的是否要賣出，或買進新的看好標的。對於長期投資的標的，不需要頻繁調整，但若是中短期，則要評估過去一年表現是否符合預期，對於後市是看漲還是看跌，如果原本認為今年有所表現，但標的卻下跌不少，也不認為新的一年會上漲，那麼就該果斷賣出。

檢核完畢後，回歸到配置部分，配置的複雜程度端看個人心理的接受程度，有些人只願意存一檔大盤型ETF，例如元大台灣50（0050）或富邦台50（006208）；有些人害怕波動，除了0050外，還想多買債券來降低波動；更有人覺得0050和債券的配置還不夠，不想錯過其它國家的市場或原物料等其它標的的獲利機會。

ETF投資懶人包 從簡單到複雜的3種配置

本文從簡單到複雜整理出3種配置，讀者能根據以下配置找尋自己合適或需要加強的部分。

最簡單的配置是只選一檔投資，不要把投資複雜化，只要投資0050或006208，就足已代表台股大盤，且根據歷史資料，有平均年化報酬率約10%的不錯表現。美股的SPDR標普500（美股代號 SPY）和（美股代號 QQQ）等大盤市值型ETF也有異曲同工之妙。

考量到部分投資人有現金流需求，因此以高股息ETF和大盤市值型ETF混搭是可行做法。

兩者之間的比例，可以依照現金流需求調整，假設有200萬元資金，各半投入大盤市值型和高股息（假設其年化殖利率為5%）中，這樣每月約4,000元的股息，如果評估認為不夠，就再拉高股息ETF的比例。

但是要留意，領股息等於不讓這部分資金繼續滾入再投資創造複利效果，如果是每月有穩定現金流的領薪族，其實沒必要買高股息ETF。可能也有人會說，那就將領到的股息再投入就好，但這想法是矛盾的，因為高股息ETF挑股的邏輯就是篩選出配高息的公司，而這類公司通常成長性和股價表現都較普通。

因此，與其把股息滾入再投資，不如投資大盤市值型ETF是較直覺的作法。但若有現金流需求又不想賣股票，在能接受某程度的複利效益損失下，可以選擇高股息ETF。

股債是最普遍的配置，這兩類資產的搭配下，不僅能有效降低波動，也能保有一定的報酬率（約7%），適合不希望看到資產大幅波動，以及近10年可能需要賣股票、債券等金融商品籌措大量資金的人。

若剛好要用錢的時候遇到熊市，股債配置的下跌幅度通常比持有100%的股票投資組合低，至少不會覺得賠太多出場，嚴重影響心理，但相對的，當股市處於牛市時，上漲的幅度就會比較小，有點像是花錢買保險。

股債的比例通常是根據個人的風險承受度來做調整，60%的股票和40%的債券是最常被使用的比例，也有不少人會根據年紀來調整比例，公式是股票比例＝100－年紀，也就是一位30歲投資人合適的股債比例會是7：3。

呼應到前文第一個檢核點，每年固定時間再平衡時，也可以用此方式，每年逐步降低股票比例。

其實股債配置已能規避不少風險發生時的嚴重下殺，但考慮到建立更多元的配置，確實會有一定的效益，例如原本股6債4的配置中，將6成的股票降至5成，1成拿來配置到其他市場或資產。

投資人也能用這10%的資金來波段操作，在這樣的配置下，可免去投資組合落後大盤的風險，又能參與有趣的股票市場，一舉兩得。

更多內容請鎖定2024年12月號《Money錢》

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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