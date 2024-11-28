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債市投資情緒回穩？長天期美債ETF投資價值浮現

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

川普執政恐掀起全球貿易戰，市場擔憂通膨放緩趨勢出現轉折，以及部分聯準會官員暗示後續降息可能需更謹慎下，利率風險預期回升進而推升美債殖利率。法人表示，近期美債殖利率回到高點，價格落於合理區間，投資價值浮現，建議投資人不妨透過長天期美債ETF參與。

統計近期長天期美債ETF表現，以規模超過400億元以上、具有代表性產品來看，共計四檔，包括群益25年美債、國泰20年美債、中信美國公債20年、元大美債20年，無論是近一周或11月以來都繳出正報酬成績。

群益25年美債ETF（00764B）經理人李鈺涵表示，美國個人消費支出物價指數在10月年增2.3%，核心PCE年增2.8%，均符合市場預期。近期公布的其它數據也顯示，美國經濟擴張步伐穩健，支持Fed的降息步調。

當前市場預期2024年12月聯準會再降息一碼，2025年有機會降息2碼。而在降息期間，長天期債券相對於短天期債券，具有更多資本利得的空間，隨市場已陸續調整預期，加上川普內閣亦有相對溫和路線的人選出線，淡化市場緊張情緒，且降息周期仍持續，債市表現可望回穩，投資人也不妨趁勢以長天期美債ETF來參與。

李鈺涵進一步表示，從資產特性來看，美國為全球最大的經濟體，加上美國公債同時是全球規模最大、流動性最佳的債種，信用評等為最高的AAA，利息償付無虞，具高度對抗風險特質，向來視為安全性最高的投資工具，適度配置有助滿足資產配置與風險分散需求，也有機會掌握潛在價差機會。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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