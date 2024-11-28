00959B下周除息…投資良機就是現在！美國基準利率放緩、買債鎖定高票息

聯準會11月利率會議後宣布降息一碼，將聯邦基金利率調整至4.50%至4.75%間。相較9月一次降息兩碼，此次決策顯示聯準會降息步伐開始放緩。市場目前預期，聯準會12月可能再降息一碼，但考量就業市場及核心通膨的韌性，降息週期的速度及幅度可能低於先前預測，整體貨幣政策方向呈現「耐心等待」的特性。

大華投等美債15Y+（00959B）經理人郭修誠建議債券投資人，現在不應只著眼在資本利得收入，應該以更開放的心態，先入手債息，靜心等待後市表現，把握總報酬的成長機會。

00959B經理人郭修誠表示，觀察本次FOMC會議紀要，儘管經濟活動保持穩健，勞動市場條件有所緩解，但通膨壓力仍有結構性挑戰，因此多數官員支持漸進式降息，將依照數據表現決定利率調整的幅度與速度。面對這樣的市場環境，00959B展現其優勢，憑藉身為市場上唯一一檔指數原則中「篩選票面利率排名最高的前10%的債券」，截至11/27平均票面利率6.57%，在近百檔債券ETF中相對有吸引力，協助投資人在利率高原期領取較佳債息，以等待後續債券價格上揚的機會。

郭修誠指出，00959B涵括於美國境內發行，債券存續期間在12年以上，且三大信評機構平均為BBB的投資級公司債，根據標普統計，過去30年BBB級債的違約率大約為0.19%，遠低於非投資等級債券的違約率4.9%。

00959B為市場上唯一一檔選債不鎖定固定票面利率的債券ETF，這樣的設計在降息循環下，提供投組較佳流動性，且仍能鎖定較高票面利率，有望捕捉更高的利息收益，提供相對穩定的價值表現。

近期價格已回到發行價之上，顯見債息對於資產的抗震立。00959B為月配型設計，12/3前持有，本次每單位將可領取0.052元的收益。

00959B平均到期殖利率（%）、平均存續期間及平均票息率與在台掛牌之債券ETF平均：

資料來源：CMoney，統計至2024/11/27，大華銀投信整理

債券ETF近一月受益人成長前十名：

資料來源：CMoney，統計至2024/11/22，規模統計至2024/11/27

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。