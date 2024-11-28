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閒錢、獎金買00922…隨著大盤一起放大本金！ 去年男大生一年賺超過200萬

聯合新聞網／ 綜合報導
台股示意圖。中央社
台股示意圖。中央社

統一發票本周開獎，各超商連鎖店已公布中獎發票名單，居然有天選之人在台北市松山區「7-11復旦門市」買35元咖啡中1000萬特別獎！網友們已開始各種理財計畫，專家建議台股正在年底前低檔，發票獎金布局建議市值型ETF為主，跟著12月大盤一起放大獎金，俗又大碗的00922已經打包好台股50檔大市值的領袖級企業，台積電、聯發科、鴻海等都是重要成分股，市價不到21元，1000萬可以直接存479張，累積張數超有感！

ETF專家分析，台股震盪時期，個股波動相對大，以台積電來說，今日盤中甚至跌破1000元大關，但台股12月勝率高達9成以上，有年底作帳行情支撐，加上節慶熱潮等，台灣科技業訂單滿手，漲勢可從12月一路延續到美總統就任後，趁現在台股回落時，提前卡位才是上上之策。

別忘了去年買彩券中獎的男大生，將獎金467萬投入國泰台灣領袖50（00922），當時每股價格約15.6元，大概有300張，如果緊抱到現在，以11/27收盤價20.96元估算，市價超過628萬，加上期間至少領了兩次配息，每張領到1380元，還有41.4萬元的配息收入，一年賺了超過200萬！少年股神當之無愧。

專家分析，觀察台股歷史經驗，過往有紅包跟作帳行情可以期待，12月上漲機率高於其他月份，近期台股震盪僅因川普關稅論點來攪局，但台灣科技業多以製程代工為主，鴻海董事長劉揚偉已說明，鴻海經營模式是代工模式，關稅影響小，台積電前董事長劉德音這幾日出席活動也說，川普的商品關稅對台灣半導體產業不會有變化，投資人可放心佈局市值型ETF。理財專家推薦每張2萬元左右的00922，存股張數會特別有感，是這陣子相當熱門的市值型標的。

不過也特別提醒別忘了9、10月中獎發票的領獎期限是12月6日至明年114年的3月5日，錯過的話只能捶心肝。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00922國泰台灣領袖50ETF基金 市值型

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這張圖我只是想要表達，台積電沒有動的時候，市值型跟高股息一樣。

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