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ETF始祖0050超大規模穩拿第一！ 雷龍：新市值型00850、00923、00922多有收益平準金機制

聯合新聞網／ 雷龍慢步
台股示意圖。 （聯合報系資料照）
台股示意圖。 （聯合報系資料照）

11月份市值型ETF比較表出爐！

排行順序有些許變動，雷龍取前六大排行做比較，前兩名規模破千億，後三名規模相差不大，來看看詳細比較表吧！

基金規模

0050>006208>00692>00922>00850>00923

成立時間

0050>006208>00692>00850>00923>00922

發行價

0050>006208>00692=00850>00923=00922

成分股檔數

00692>00850>0050=006208=00923=00922

內扣費用

0050=00923>00850>00922>006208=00692

收益平準金

0050、006208、00692無收益平準金

00850、00923、00922有收益平準金

當有新的資金加入基金時，會按照新資金佔未分配股息的佔比，提撥同等比例的本金到「收益平準金帳戶」，避免配息時因單位數增加而被稀釋，保障較早投資人的權利。

配息次數/年

00850>0050=006208=00692=00923=00922

年化殖利率

年化殖利率是以今年配息與11/22收盤價推估。

00922>00923>00850>00692>0050>006208

市值型ETF配息幅度偏大，請留意。

溢折價

股票市價 > 淨值稱為溢價，

股票市價 < 淨值稱為折價，

也可以說溢價=買貴，留意不要追高，折價=買便宜了，但要注意是否被拋售，一般溢折價在正負1%以內較為合理，謹慎投資人也可設在正負0.5%，目前此六檔都在合理範圍內。

保管銀行

股息是由「保管銀行」發放，若「配息帳號」與「保管銀行」不同，就會被扣跨行匯費；只要將配息帳號變更成與各該ETF保管銀行同家，就能省下跨行匯費。

雷龍慢說

ETF始祖0050始終屹立不搖，以超大規模穩拿第一；006208表現與0050相當，內扣費用更便宜，是小資族的好選擇；新生代市值型ETF多有收益平準金機制，配息不被稀釋，保障較早投資人權利，亦是不錯選擇。

◎本文內容已獲 雷龍慢步 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0050元大台灣50 006208富邦台50 00692富邦公司治理 00850元大臺灣ESG永續 00922國泰台灣領袖50ETF基金 00923群益台灣ESG低碳50 市值型

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