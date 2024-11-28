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大盤2萬2算高點？稀飯曝存股006208經驗：還好76元時沒賣出、現在績效40%

聯合新聞網／ 要不要來點稀飯套餐
股市近期震盪。台股示意圖／聯合報系資料照
股市近期震盪。台股示意圖／聯合報系資料照

最近跟朋友喝咖啡時，他滿臉愁容地對我說：「稀飯，我手上幾百萬資金放定存真的太浪費了！但現在大盤都到兩萬二了，這麼高的點位，到底該不該買股票？會不會一買就被套牢啊？」

這句話，聽起來是不是有點耳熟？我相信很多人都會有這種想法，尤其是當你看到市場在歷史高點時，猶豫、觀望、甚至擔心的心情幾乎人手一份。不論是新手還是有經驗的投資人，面對「股市處在相對高點，要不要現在買？」這個問題，常常猶豫不決。

稀飯自己也是一樣的心態。2023年7月，我持有的富邦台50（006208）股價來到70、80元，當時大盤已經是相對高點了，我猶豫要不要繼續定期定額，還是脫手賣出，內心真的是各種拉扯。一方面想加碼，一方面又怕股價急轉直下。

因為2022年股市就曾經從高點跌回50多元，那種「賺到錢又吐回去」的恐懼，一直讓我裹足不前。

結果呢？我那時候的定期定額成本大約落在76元。很不幸，沒多久股價真的跌到70元，我當時看到這數字，心裡涼了一半。每天打開APP，看著紅綠跳動，腦袋就一直在想：「是不是應該停損？還是趁低再買點攤平？」

但後來，我強迫自己冷靜下來，告訴自己既然選擇了「定期定額」，那就堅持下去。因為投資的重點，不是短期漲跌，而是用時間換取穩定的回報。

結果大家也知道了，006208後來一路漲到突破120元。我每個月定期定額＋不定期不定額的投資，績效已經來到超過40%！現在回頭看，當初那些小小的波動，其實只是市場的雜訊，真正讓我賺錢的，是「堅持長期投入」和「用時間累積財富」

儘管稀飯真正投入006208的時間只有一年多，還未能體驗要時間帶來的真正魅力！不過，稀飯也會持續定期定額，在稀飯的限動跟精選動態，就可以看到稀飯一路的累積哦！投資這條路，有稀飯陪你！

如果你也想開始投資，但不知道該怎麼下手，稀飯真的很推薦定期定額！不需要幾百萬的資金，甚至只要100元，就能開始存股。

當然，並不是所有人都適合這樣的方式。像我的朋友，他覺得定期定額太慢了，對於大筆資金，他還是希望能有更快速的策略。投資方式千百種，只要從中找到適合自己的就好囉。

◎本文內容已獲要不要來點稀飯套餐授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

006208富邦台50 大盤 定期定額

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