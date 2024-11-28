ETF報酬8％很賺？50萬才賺4萬！達人：本金太小、提升本業收入更重要

有時想想，為什麼台灣詐騙那麼多，無非就是太多人想一步登天了。你若沒有這樣的需求，別人就不會想找上你。

試想當一個人，出了社會開始賺錢，辛辛苦苦花了兩年存到了50萬，就想說把這筆錢（不急著享受）拿去投資錢滾錢。想買房子，但房子門檻太高。聽到別人說股票可以投資，就去投資股票了。

第一年投資玩股票，可能是憑感覺選個股，殺來殺去，有賺有賠，但終究是賠得多。於是你開始思考以「定期定額、ETF」這種既穩定又能打贏通膨的方式投資。

第二年投資你確實這麼做了，投報有個8%，數字報酬看起來很不錯。但50萬的8%只有4萬，以絕對數字來說，你覺得這樣賺太慢了...。（以上這些都是投資小白正常心境，接下來才是重點）

正當你開始研究有沒有賺更快的方式時，你無意間在網路社群看到了「高報酬20%以上、保證等字眼」的投資管道。你雖然感到有些困惑（天底下有那麼好的事？），但你還是想說不妨去了解看看。

最一開始你很是小心，覺得應該都是話術居多，但當看著旁邊其他學員陸續分享投資成功獲利的經驗時，你想說那不妨自己也投資看看，故先從一小筆資金投入試試看。

通常故事都是這樣演：一開始小額投資都會讓你賺（嚐到甜頭，讓你相信是真的），但當你花了70~80%甚至all in進去時，就會被吞噬了。辛苦存到的50萬本金直接賠光光、拿不回來。你感到相當懊悔，這些年的辛勞都白做工了。

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想分享的是：

1、當你的資金還沒到億以上時，最好增加投資本金的方式，莫過於提升「本業收入」。本業收入就是實賺，是實打實的，只要你肯做，並不會有投資上的風險問題。若現在月薪3萬，當月薪拉高到5萬時，這樣你花2個月就比原來多了4萬的存款了（也不用在那邊50萬×8%弄半天）。

此外，50萬投資報酬20%是10萬，但1億放定存1%就有100萬。這就是坊間常講得「本小利大利不大，本大利小利不小」。當你資金沒有很多時，就先投資自己，比起什麼暴利的理財方式，這樣存得更快。

2.檯面上投資理財的標的，歷經人類100年的發展，一般人不外乎以股票、基金、債券、黃金、房地產等為大宗。其他投資理財的管道並不是沒有，但切勿有「倖存者偏差」，以為自己是天選之人，這樣就誤會大了。

至於投資收藏品、畫作之類的，這已經跟一般人完全不同層級了。

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