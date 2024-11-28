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台積電（2330）不動時…0050等於0056？ 達人：市值型的神話外衣脫下來

聯合新聞網／ 都明白的存股筆記
台股示意圖（聯合報系資料庫）
台股示意圖（聯合報系資料庫）

這張圖我只是想要表達，台積電沒有動的時候，市值型跟高股息一樣。

我覺得能出賺錢配高股息的股票，長期表現不會因為配息而受到影響。

這兩年很流行的，市值型比高股息好的這種說法其實只是單純因為台股就是台積電一個人的武林，而台積電之前配息都不好殖利率很差，不會被高股息選入，結果靠著AI風潮大漲之後，一堆人開始提出市值型優於高股息的謬論。

等輝達台積，輝積組合引導向下，高股息的防禦性就會讓之前一直說市值型比較偉大的人臉上有巴掌印。

等到台積電盤整甚至往下，市值型的神話外衣脫下來，裏面只剩下台積電。

◎本文內容已獲 都明白的存股筆記 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0050元大台灣50 0056元大高股息 2330台積電 ETF 市值型

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