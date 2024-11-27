台股高息ETF 強力吸金

大盤昨（27）日大跌343.98點，摜破季線與半年線。不過，存股型台股ETF投資人熱情不減，趁回檔之際逢低布局，原型台股ETF昨日交易量排行前五名都是台股高息ETF，群益台灣精選高息（00919）及國泰永續高股息ETF單日成交量都超過10萬張。

法人表示，現階段降息循環啟動，在波動管理和資本利得追求兩大投資目標的驅動下，台股高息ETF既可掌握配息也可資本利得雙收益，是投資人不可不留意的標的。

群益投信表示，台灣人的投資觀念從過去賺價差，轉變為現在以存股為主，而投信ETF產品發行也與時俱進的因應，從市值型到產業型到高息型。

此外，年輕股民的積極參與及散戶投資觀念改變，明顯改變了台灣ETF市場的投資生態。群益台灣精選高息ETF基金經理人謝明志表示，高息資產具備易漲抗跌的特性及息收保護，適合作為穩健投資以及逢低分批布局的好投資工具；中長線而言，台股基本面有支撐，投資策略仍為逢低分批布局，而定期定額策略不僅有助於風險分散、平均成本，透過時間複利的效果來逐步累積資產，是對普羅大眾而言最為簡單方便的存股投資方式。

國泰投信表示，近期台股主要受到美股波動帶動，雖然輝達（NVIDIA）公布財報與財測皆優於預期，惟市場期望更高，且股價已提前反應，故台股隨之微幅走弱。展望後市，因川普競選政策提及將針對更多國家課徵關稅，考量正式擬定規則及實施仍需一段時間，預計台股在關稅政策實施前主要仍由基本面帶動，但還是會受到川普言論干擾，投資可布局產業配置均衡的ETF。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。