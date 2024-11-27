愈跌愈買 多檔高股息ETF受益人持續增加

近來不少高股息ETF的配息縮水，但根據統計，23檔高股息ETF中，仍有9檔受益人數已經連續五周呈現正成長，其中更有4檔近八周以來周周成長，分別是凱基優選高股息30（00915）、元大高股息（0056）、元大台灣高息低波（00713）、兆豐電子高息等權（00943），展現投資人愈跌愈買的投資吸引力。

投信法人表示，受益人數持續增加，反映投資人的持股信心，投資人的持股信心，則可以歸因於股息配發與績效報酬。股息配發可以持穩甚至逐次墊高，有助穩定收益型投資人的持股信心；股價長期績效表現好，相對更有機會實現資本利得、充實ETF的配息口袋。

凱基優選高股息30（00915）基金經理人施政廷表示，股市已經連走兩年多頭，加上預期2025年企業獲利成長速度可能放緩，市場明年震盪機率高，台股股息殖利率也可能較今年呈現下滑。以高股息ETF做現金流規劃的投資人，若想安心擁抱高股息ETF，建議鎖定具備雄厚配息力、股價表現也相對有競爭力的高股息ETF，兼顧防守能力與打擊力的情況下，更有機會跟漲抗跌吸引資金青睞，成為高股息ETF界的「台灣隊長」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。