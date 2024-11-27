00909報酬率高達101%、勝過正2！專家：川普當選「加密貨幣」供應鏈前景大好

入秋首波大陸冷氣團報到，全台降溫有感，不少人拿出圍巾、毛帽禦寒，同樣的，也別讓你的荷包著涼了。美國新總統人選出爐，投資部局也得改變，川普2.0時代，重電、特斯拉、軍工等七大「川普概念股」受惠，尤其川普曾在選舉期間多次公開支持加密貨幣，刺激比特幣價格飆漲。

根據彭博上週報導，川普可能在白宮設立首個負責加密貨幣政策的職位，川普政權移交團隊正就潛在人選進行審查，這讓持有加密貨幣供應鏈的ETF間接受惠。

ETF專家指出，國泰數位支付服務（00909）即是全台唯一跟比特幣關聯度高的ETF，近一年報酬率達101%，奪下全台ETF冠軍，挑戰年度報酬王，且報酬表現勝過正2 ETF。

此外第一金太空衛星（00910）年報酬率約八成五位居第二，元大台灣50正2（00631L）、群益臺灣加權正2（00685L）、富邦臺灣加權正2（00675L）、國泰臺灣加權正2（00663L）也有超過六成漲幅，都是報酬率前段班。

至於為什麼00909漲勢這麼猛？投資達人說，攤開成分股來看就能一目了然，第一大持股微策略是全球持有最多比特幣的上市公司，今年以來報酬率狂噴418%，全球主要的電子支付服務商Paypal、美國最大的金融數據服務公司之一Fiserv、美國新興券商為美國最大散戶交易平台Robinhood，都是成分股之一。

此外，AI晶片龍頭輝達權重也達5.5%，等於持有00909就能參與比特幣未來利多行情，同時布局數位資產產業鏈，建議投資人可以趁現在進場布局，才不會錯過未來的上漲行情。

市場專家提到，以目前的投資概況來說，大部分的人看到「加密貨幣」會很緊張，甚至會跟詐騙、高風險連貫在一起，但00909不直接持有加密貨幣，而是鎖定周邊供應鏈，且透過投信公司操作，是受到高度監管的機構，安全性較高。

相較直接買比特幣，買00909的內扣費用更低，一年約在1%以下。不過仍要提醒投資人，投資前要多了解標的，不要盲從，且務必量力而為。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。