00713從低調黑馬變成長王！艾比「ETF人多的地方可以去」：折溢價控制在1%內

＊原文發文時間為11月22日。

今天再來關心一下00713跟00915，長期投資，就是偶爾看一下就可以了。短期漲跌不用太在意，好好認真過生活比較重要。

11月21日的新聞，00713定期定額戶破10萬户，月增3,285戶，榮登高股息ETF月增成長王。今年截至10月底的199個交易日中，00713投資人數增加59%，定期定額户數增加47%。

從數據可以看出，00713從低調的王者，一下變成許多人買進的標的。這是好事，因為ETF本來就是越多人買入越好。

不同於投資個股，個股是怕太多投資人一股腦買進，最後結果，就是抓最後一隻跑最慢的老鼠。ETF不同，ETF規模越大，下市的風險就越小。

複習一下ETF下市的標準：

1、ETF最近30個營業日平均規模低於終止門檻（股票ETF門檻為1億元，債券ETF為2億元） 2、最近30個營業日的基金平均單位淨值，較其最初單位淨值累積跌幅達90%

ETF雖然太多人短期內追捧，也是會造成短期溢價，但00713其實折溢價都控制得不錯，如果折溢價>1%，就是屬於不合理的價格範圍。

下圖是我隨便抓的11月5日〜11月21日的折溢價資料，除了11月12日溢價0.67%略高以外，其他表現都可接受。

這邊也順帶抓一下00915的資料。可以看到從11月5日〜11月21日，00915的折溢價表現比00713更穩定，只有11月15日溢價0.43%稍高，其他都很ok。

這也是為什麼我買這兩支ETF時，都習慣直接買的原因。

最後，更新一下最近的重要新聞。

在拜登三天前松綁烏克蘭的導彈限制後，俄國場言若受到導彈攻擊，將會以核武反擊。昨晚，俄羅斯對烏克蘭動用洲際導彈，不過尚未裝上核彈頭。

今天本來預期股市會大跌，卻沒想到反而反彈了。所以，股市從來沒有送分題。我們能做的就是尊重市場、敬畏市場。

它漲就是漲了，跌了就是跌了，不需要為任何漲跌找理由。（找到了也不能怎樣）我們可以做的，就是風險控管，以及遠離市場、好好生活。

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※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。