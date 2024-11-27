川普當選…拋售美債最恐慌時點已過！00687B受益人數成長驚人

川普狂人尚未上任，一連串的任命計畫已掀起市場驚滔駭浪，近日提名華爾街避險基金經理人貝森特擔任財政部長，川普曾說貝森特是「華爾街最聰明的人之一」，延宕多時的財長職位終於大局抵定，加上市場普遍認為貝森特為未來穩定美政府的重要力量，又有避險基金實戰經驗，其「3-3-3政策」將對政府預算赤字有效控制，美債因此齊漲祝賀，近日沉寂的美債ETF這兩日也翻紅同慶。

ETF專家指出，全台受益人數前五檔美債ETF包括元大00679B、國泰00687B、統一00931B，以及中信的00795B，還有永豐的00857B，五檔合計就有87萬的受益人，包辦了九成以上的美債市場，美債今年人氣高漲，其中00687B受益人數今年以來從12萬人成長到30萬人，成長幅度驚人。

雖9月降息以來，殖利率不降反升，仍在高檔區間震盪，惟美國已經跨出降息步伐，未來幾年的趨勢明確，長天期美債此時享有較高利率，之後仍有價差空間可期待。

國泰20年美債（00687B）經理人江宇騰說明，根據芝商所FedWatch資料顯示，至明年6月利率會議，聯準會有機會再降息2碼，隨著降息週期持續展開，債市資產可望止穩回升，衡量市場恐慌情緒的美銀美債選擇權波動率指數（MOVE Index）自11/5的136.3大幅下降至11/25的99.1，顯示因川普當選而拋售美債最恐慌時點已經過去，急於利用債券ETF追求資本利得的投資人，應將投資目光放遠，而市場預期共和黨完全執政下將順利解決債務上限問題，2025季度發債量將穩定供應，可緩解市場之前對於川普上任後將大舉發債，債券價格可能下滑的疑慮。

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