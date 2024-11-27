00878投資「2策略」…考量位階跟5％殖利率現在能買進！ 伊森：維持高配息？要持續觀察

存股對有一筆資金的退休族或者小資上班族追求每年穩定5-6％獲利的人而言，逢低買進一定是一種方式，不過在此想跟投資人分享，其實並沒有所謂一定只能用一種做法的存股方式，可以透過組合拳，將ETF與金融股融合在策略之中，今天伊森想簡單跟大家分享關鍵秘訣。

存股獲利雙引擎

首先，伊森想從投資人最喜歡的投資標的高股息ETF與金融股兩者切入進行說明，對投資人而言，如果具有研究的能力，便會發現降息循環區間美元走弱，相反的升息循環區間美元走強形成多頭，若搭配金融保險指數觀察，便會發現升降息循環區間對金融股的股價強弱有很大的影響，這當然與與利差造成銀行獲利變化有關，這反映出存金融股「時機點很重要」，另一方面也表示金融股具備更大的波動性。

為此，投資人可以利用下文所說的ETF存股法，買入穩定性高的ETF開啟存股第一步，並將從ETF身上獲取的股利或是獲利在適當時機投入到金融股中，形成雙重配置，分散風險，也能有好的節奏進行投資。

00878殖利率8.75%該直接買入嗎？

如今國泰永續高股息（00878），於近期進行下半年例行換股調整，第四季配息也已經公布，全年殖利率高達8.75%，據數據顯示00878受益人已經突破157萬人，面對年底的作帳行情，投資人不禁要問：「高股息ETF還能買嗎？存股策略可以如何制訂？」

今年度第四季00878季配息金額再次來到高位0.55元！若投資人以除息前收盤價22.73為基礎，換算下來單季殖利率殖利率為2.42%，創下自2020年來「最高」的單季殖利率，換算年化殖利率超過8%，對投資人來說相當具有吸引力。

股價26日收在22.18元，仍在季線附近低檔整理，位階不算太高，不過相信對投資人來說，最重要的還是00878現在還能買嗎？大盤的震盪是適合買進的時間點嗎？伊森想先說結論是可以！不過要看投資人的投資策略是甚麼而定。

00878買進2策略！

策略一：瞄準單季最高殖利率

投資人若是看準本次 00878單季配息是近四年最高，加上00878平均填息日約落在44天左右，那也可以在觀察到未來00878配息仍能保持高位下，在下次的最後買進日前買入，持有大約一個半月後便有機會股利、價差兩收。

策略二：考慮股價位階

但若是想開啟一段穩定且長期的00878定存股計畫，那投資人可以將股價位階考慮進去，若以 26日收盤價 22.18為基礎，目前股價還在季線附近晃蕩，距離年線 21.34 並不遠，整體來說在這波大盤下殺後，00878也有了估值修正，現在開始存股計畫，基本上位階跟過去一年買入00878的投資人價格是差不多的位置，還算不錯。

而若考慮到股價與股利之間殖利率換算，00878的從發行到現在平均股利為單季0.30元，假設2025每季都能維持發放0.30元，則全年發放1.2元。換算下來，若投資人想鎖定殖利率為最低5%，則股價只要在22.1元以下，便能輕易達陣，其實就是現在的位階附近。

不過投資人還是要注意，今年因為AI浪潮，00878 選入了許多AI概念股當作成份股，如今浪潮退去，這些高漲的 AI 概念股可能已經不具備高殖利率的特性，展望明年，00878是否可以維持住高股利的成分，就是我們要持續觀察的地方。

金融股存股要訣：耐心等待合理價是關鍵

那在看完高股息存股策略後，伊森想帶大家看金融股的存股策略，首先可以知道，金控今年獲利大爆發，包括中信金等多家更相繼在法說鬆口，表示明年股利有望調高。許多投資人也在問，那現在金融股還來的及存股卡位明年的高殖利率行情嗎？

其實投資人只要掌握好存股金融股的要訣，就是耐心等待便宜價來進行配置，不管是金控股還是壽險股或是純銀行股，其實股價走勢與全球景氣有一定的連結性，是在總體循環下高高低低起伏的，在此不多贅述其中差異，只需以年線作為存股的基礎點即可，投資人可以自行對照有興趣的金融股，看看位階在哪持續觀察。

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