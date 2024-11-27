00939近六個月以來「月配ETF」績效最佳！KN先生：主體防禦搭配成長股攻擊

＊原文發文時間為11月23日

今天來討論月配息ETF，很多人都喜歡月配息，感覺好像領月薪一樣，但最近很多月配ETF紛紛調降配息，原因很簡單之前講過ETF配息很大一個來源就是操作價差，當大盤不好時價差難賺自然就沒有錢可以配給大家，有很多ETF靠股利可以配7%出來已經算很不錯了。

再來是當時年化配息可以到10趴以上的ETF都是持有像聯發科，聯詠鴻海這類電子股，大盤好的時候價差好賺，配息自然高。

而ETF最重要的是績效而不是配息，現在來看看最近股票月配息ETF裡面績效最好的是哪檔（六個月來），最好的是00939，但也只0.5%的績效，其他月配ETF像00929還是負7%以上。

現在可以看看00939的持股，可以看到前幾名大概是：統一，電信三雄，玉山金，聯電，鈊象，還有最近表現在不錯的長榮和長榮航。

以持股來看這檔基金是以成熟大公司的防禦型個股為主要配置，以取得穩定波動度和配息，再搭配成長性好的個股來加強，也就是防禦性為主體，成長股搭配攻擊。

所以在大盤不好的情況下這檔ETF才能取得績效小賺的成績，反觀其他持有波動大的電子股在此大盤差的情況下績效表現都是負的，但反過來講當大盤好的時候防禦型為主的ETF績效表現就會輸給其他高配息衝價差型的ETF。

當然還有其他配置較為平衡的ETF，例如：股債平衡型或攻守兼備的持股配置。

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