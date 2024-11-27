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買00713、00919...何不選績效更好的00915、00918？達人4原則：雖有強弱但都向上

聯合新聞網／ 存股RPG
12月有不少熱門高股息標的除權息。台股示意圖／中央社
12月有不少熱門高股息標的除權息。台股示意圖／中央社

季配息高股息型ETF而言，3、6、9、12為傳說中的死亡組，也就是戰況白熱化競爭最為激烈的一組，而目前較為大家所熟悉的分別是：

元大台灣高息低波（00713）－持有中

凱基優選高股息30（00915）

大華優利高填息30（00918）

群益台灣精選高息（00919）－持有中

目前自己是持有00713及00919，而買入的初衷則是很簡單的長期存股領息，意在不斷強化現金流。

至於為什麼是選這兩隻而不是今年績效更高的00915及00918呢？其實要很誠實的告訴大家，因為忙於現實生活中的家庭、孩子、工作這類的人生經營課題，所以資訊的蒐集及對市場變化的敏感度其實低於很多人。

對我而言，隨時要能捕捉到市場動態及各個基金間的績效比較，現階段應該是很難做到，所以我這種非專業投資人大致上會以能讓我安心投資、不要花費太多心思的幾項原則去做篩選：

1、基金本身的市值規模最少一定要前幾大，有破千億更好，離下市越遠越好。

2、追蹤持有的標地起碼要是我聽過或了解的公司，我得知道我買了什麼。

3、選股邏輯合理且符合穩健安定取向，波動可以有但心臟要受得了。

4、股息配發穩定，不求每次都調高但最起碼不要忽高忽低。

至於要不要更換標的到績效更好的ETF去呢？我本身是不反對這種操作的，但自己比較頃向再給更多的時間及耐性去驗證。

一來產業會輪動，選股邏輯是否能有效捕捉好績效還要多加觀察，二來除了00713以外其他三位都還是青春洋溢的新血戰將，完整經歷多空戰場的經驗還略嫌不足，三來我是個懶人，其實很不愛換來換去增加一堆無意義的摩擦成本。

所以！綜合以上的不專業結論。

若是屬於長期投資領息為主要目的的投資人，只要「績效接受」、「波動接受」、「配息接受」、「奇檬子接受」，那就選自己喜歡的買入吧！輕鬆點。

你看這四位打得這麼激烈，雖有強有弱，但一樣都在往上爬啊。

◎本文內容已獲存股RPG授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00713元大台灣高息低波 00915凱基優選高股息30 00918大華優利高填息30 ETF 00919群益台灣精選高息ETF基金 季配息 高股息

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