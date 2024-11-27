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12月債券ETF配息搶先看 00953B預估年化配息率8.17％最吸睛

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

降息循環啟動債券投資契機，債券ETF投資熱，特別是月配型更是每月讓投資人期待配息金額。目前市場共有14檔月配型債券ETF，月底開始也陸續公告12月相關配息資訊，根據CMoney最新月配型債券ETF配息概況資料顯示，預計在12月6日除息的群益優選非投等債（00953B）預估年化配息率8.17%最高；其次，凱基A級公司債（00950B）、00959B大華投等美債15Y+（00959B）預估年化配息率也都有5%以上。

法人表示，投資人若想順勢卡位降息帶來的債市機會，可透過債券ETF來參與，00953B在首次配息後三天就填息，且之後收盤價至今也頻創新高，00953B將於12月6日進行第二次除息，收益配發日為12月27日，想參與00953B本次領息的投資人，最後買進日為12月5日。

ETF理財達人指出，00953B之所以表現出色，在於其成份券權重採用「市值加權」，00953B追蹤指數首創「信用因子加權」，信評愈佳且信用利差愈小的成分券，因違約疑慮相對較低，給予較大權重，據信評與信用利差給予各成份券權重，債券信評為B-至BB+，票面利率在6%以上（含），同時聚焦成熟國家，排除新興市場與CCC評級債券，產業配置多元，兼顧分散性與流動性。

群益優選非投等債ETF（00953B）經理人李忠泰指出，降息投資人最需要的就是鎖高息、低波動的投資工具，債券ETF就是其中之選，歷經三年暴力升息環境，在今年聯準會降息後，非投資等級債券資金終於轉為淨流入，根據Morningstar資料庫中債券基金之資金流向顯示，今年以來市場資金已回流數百億美元到非投資等級債，再加上非投等債擁有較高息收的配置優勢，顯示出此時正適合進場布局非投等債ETF。整體而言，美國經濟持續降溫但衰退風險不高，在聯準會預防性降息情境下，非投等債表現持續看好。

最新月配型債券 ETF 配息概況。(資料來源：CMoney)
最新月配型債券 ETF 配息概況。(資料來源：CMoney)

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 債券ETF

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