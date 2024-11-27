00965掛牌首日吃3％跌幅…經理人要負責？ 女子：ETF忠實反映「追蹤指數漲跌」

昨晚市場的情緒相對穩定，以色列與真主黨的停火協議減輕了地緣政治風險，讓股市相對是好的。特別是標普500連續創下新高。

不過女子要提醒大家，半導體的波動在川普上任前後還是比較可能大一點，操作上還是需要謹慎，女子除了長期看好台積電、輝達之外，也會以ETF分散風險。

00965掛牌首日 跌幅不小

最後提一下昨天掛牌的元大航太防衛科技（00965），昨天漲跌幅在ETF中算是比較大的（當然沒有之前投資中港的ETF誇張），這邊女子要提醒大家「海外型ETF沒有當日漲跌幅限制」，波動比較大是忠實反映「追蹤指數漲跌」狀況，女子看到很多人要「ETF經理人出來負責」其實真心覺得買的時候，又是認為穩賺不賠、不知道ETF是什麼的投資人。

對於00965的投資，女子覺得關鍵不在於只看短期的地緣衝突...

雖然地緣政治風險升高確實能在短期內成為股價的催化劑，但當戰火稍停，例如：像最近以色列和黎巴嫩達成的停火協議，股價在大漲之後就可能出現回調整理；不過，女子也想提醒大家，近幾年全球的地緣衝突可不僅限於中東，歐洲、亞洲的局勢同樣緊張，這些因素都讓國防產業有長期需求的支撐。

國防產業的投資其實要看長線，基本面、產業面和獲利面都有穩定的支撐，女子有在網路上看到有人發文說：「00965每一檔成份股都買在高點」如果這是「知道」經理人買進部位時間點的事實，那女子建議拿出證據去檢舉，除了經理人之外，我們都不會知道經理人在什麼時間、價位買進，因此如果有證據那女子強烈建議提出，否則這番情緒性的不實指控可能對自己有法律風險。

延續前段提到全球國防預算持續成長...地緣政治風險如美中對抗、北約軍備增強等，讓各國國防預算持續增加，這應該都是大家公開資訊可以掌握到的！

而成份股高低點更沒人能預測，例如：台積電（2330）股價200多的時候，有人預期到600、1000點嗎？

更多的是「沒長期持有的勇氣，小賺一個波段就賣出了的事實」對吧？

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