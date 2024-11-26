海外科技股ETF 湧錢潮

海外股票ETF是資產配置中重要的一環，尤其以美國為首的科技股主宰中長期發展。法人認為，美國正處於政權更替的政策空窗期，地緣政治帶來不確定性，短線震盪整理，建議可透過定時定額或逢低布局方式，參與科技股長線發展投資機會。

根據CMoney統計海外原型股票ETF表現，截至26日，規模前十大ETF規模排名出現變化，亮點之一，富邦NASDAQ以385億元登上海外ETF規模王寶座，反應投資人想要積極參與美國科技股行情，且ETF在有效分散成分股風險，不易因市場波動而影響信心，連五日淨申購。

元大航太防衛科技在26日掛牌上市，也以163億元的規模直接空降第九大，連帶前十大規模都站在百億元大關之上，科技相關的ETF檔數也增加到六檔。

第三，富邦NASDAQ、復華富時不動產、元大S&P500、國泰費城半導體等規模都創下新高，其中，國泰費城半導體首度突破300億元。

第四，今年以來統一FANG+、國泰費城半導體、富邦NASDAQ三檔規模增加逾百億元，其中，統一FANG+更是超過200億元。

富邦NASDAQ經理人王辰方指出，明年川普上任後將推行一系列減稅和保護主義政策，有助於推升企業的獲利，以及放鬆包含自動駕駛、AI和企業併購等監管，利於美國科技產業的表現，在美國經濟展望佳且勞動市場具韌性的背景下，無論是企業利潤率還是獲利，預期都將持續擴張，明年美國企業的股票回購力道也可能因此創高，支撐股市。

針對美股財報，統一FANG+經理人林良一表示，目前S&P 500已有超過95%的企業已公布財報，其中76.4%獲利優於預期。

尤其重量級AI晶片龍頭輝達營收獲利和展望皆超出市場期待值，並緩解延遲出貨疑慮，確立美國企業獲利穩中偏強的基本面不變，只是投資市場以超高標準看待，科技股股價並未出現慶祝行情。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。