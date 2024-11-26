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千億級債券ETF 又一檔

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北報導
近期債市表現受到川普亂流衝擊，但債券ETF買氣居高不下，投資人持續存債。(路透)
近期債市表現受到川普亂流衝擊，但債券ETF買氣居高不下，投資人持續存債。(路透)

近期債市表現受到川普亂流衝擊，但債券ETF買氣居高不下，投資人持續存債。據最新統計，千億級債券ETF再添一檔，中信優先金融債（00773B）昨（26）日規模衝高至1,009.7億元，累計債券ETF千億俱樂部成員增至十檔。

統計至昨（26）日，債券ETF規模由元大美債20年以3135.6億元居冠，再來是國泰20年美債、群益ESG投等債20+規模則都超過2,000億元，各達2,637.2億元、2,448.2億元，元大AAA至A公司債、元大投資級公司債各1,631.4億元、1,561.9億元，分居第四、第五。第六至第十名依序為中信高評級公司債、國泰投資級公司債、國泰A級公司債、群益投資級金融債、中信優先金融債。

美國聯準會（Fed）9月啟動降息循環，然而美國10年期公債殖利率卻依舊在高檔震盪。尤其過去一個月市場「川普交易」擔憂通膨和財政政策不確定，帶動30年期美債殖利率彈升到4.6%上方，高位震盪整理，隨川普提名溫和派財長，過去市場擔憂情緒有望扭轉，再加上聯準會最新利率決策會後，主席鮑爾表示降息路徑不變，市場重回關注經濟基本面和貨幣政策。

對此，中信優先金融債經理人張瓈尹表示，近期債市波動加劇，主因市場密切關注川普減稅政策可能帶來的財政衝擊，恐將加劇通膨壓力。但聯準會降息循環並未改變，顯示經濟若持續往軟著陸方向前進，聯邦基準利率仍會持續向下，塑造相對寬鬆的環境。

元大美債20年ETF研究團隊表示，建議投資人可趁現階段殖利率點位長期布局債券領息契機，在緩降息期間可邊領債息，邊觀察市場預期是否引導美債殖利率下滑，長天期債券相對於單純持有現金更有資本利得空間。

張瓈尹進一步就金融債分析，里奇蒙聯準銀行總裁巴金近日暗示美國降息步伐可能將放慢，顯示美國金融業仍處於相對高利的環境，加上川普新政可望鬆綁金融監管，有利美國金融發展。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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