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千億級ETF…00919獨紅

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導

11月以來大盤表現震盪，昨（26）日大跌269.61點，使得大盤11月以來呈現負報酬0.62%，拖累8檔規模在千億元以上的台股ETF，11月以來含息報酬表現也是跌多漲少，僅群益台灣精選高息ETF（00919）一枝獨秀，唯一呈現正報酬。

投信法人表示，00919是受益人今年成長最多的台股ETF，由於00919成立以來配息穩定步步高，上一季配息0.72元創新高，連續六季年化配息率都逾10%，接下來將在12月公布配息，也引起關注。目前00919的總受益人數來到102.5萬人，是第三檔百萬國民ETF。

由於台股ETF若有不錯的配息金額及殖利率數據，很快吸引資金轉進，配息金額的表現趨勢成為投資人的重要參考指標，無論是季配或月配，平均年化配息率越高，一整年領下來的股利也就越多。而台股高息ETF的配息能力，可以從歷次配息觀察其配息政策的穩定性，同時其成分股的選股邏輯更是關鍵。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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