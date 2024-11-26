川普2.0時代來臨 電動車開大門走大路

還記得在剛出社會的時候，問前輩有什麼投資理財建議，最常聽到的一句話就是：「存金融股最穩。」因為金融股穩定配息，而且銀行大到不能倒，買這個一定妥當，但隨著投資經驗累積，才發現到存金融股真的是一個很差的建議。

2024-11-26 15:07