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川普2.0時代來臨 電動車開大門走大路

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

川普2.0時代下，美國電動車市場雖可能出現政策逆風，同時馬斯克也取得「政府效率部」官職。法人認為，電動車適合作為主題式投資，尤其明年特斯拉新款電動車即將推出，有望掀起搶購風潮，後市將帶動電動車ETF掀起一波買氣。

法人指出，投資人如果想中長期布局電動車ETF，建議ETF成分股可以涵蓋新銳電動車廠及傳統車廠，可以完整捕捉到未來電動車潛力股漲勢。全面掌握電動車企未來成長商機，參與全球電動車產業新一波成長趨勢財。

新光標普電動車ETF（00925）經理人劉恆誌認為，全球電動車產業長期成長趨勢明確，未來特斯拉及其他歐美車廠，如果願意開發更多「平價電動車」上市，搭配車廠祭出促銷方案降價，電動車買氣料將提升。

另外，電動車未來朝「全自駕」趨勢進程不斷加快，AI也加速推動智慧汽車革命，全球車用電子配備將不斷轉型升級，預估未來電動車操控效能、乘坐體驗將不同以往，亦有助於全球電動車相關供應鏈，相關銷售滲透率持續拉升，有助於營收獲利表現，也有望帶動銷售動能持續向上，股價中長線仍大有可為。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 電動車

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