海外原型ETF最熱一檔 00965成分股出爐

國內首檔航太防衛科技ETF-元大航太防衛科技（00965）26日掛牌，高度參與全球國防預算屢創新高的特性，吸引逾160億資金進駐，而掛牌首日面對以色列、黎巴嫩傳停火協議，以及馬斯克政府效率部（DOGE）不確定性影響，市價下跌3.06%，收在14.55元，淨值為14.98元，折價幅度超過1%，成交量逾4萬張，成為海外原型股票ETF的最熱絡一檔。

00965今日也公布50檔成分股，其中包括輝達、洛克希德馬丁、三菱重工等均在列，台股則有台積電（2330）、漢翔（2634）、長榮航太（2645）、全訊（5222）等，其中無人機產業獲黃仁勳點名，看好量產前景；長榮航太經營層則指出2025年維修與航太業務均看好，且反映通膨成本等，已對客戶調漲約3%至15%價格；全訊則表示國防標案出貨進度持續推進，並成功取得歐洲國防訂單，26日大漲6.42%。

最新前十大成分股為三菱重工7.72%、輝達6.04%、台積電6.02%、富士通5.38%、日本電氣5.07%、埃森哲4.54%、三菱電機4.44%、奇異4.27%、雷神3.64%、韓華航太3.5%。

以投資區域來看，美國占多數，比例41.6%，持股17檔；日本居次，比例27.46%，持股8檔；韓國比例12.3%，持股7檔；台灣比例6.9%，持股8檔；澳洲比例1.29%，持股2檔；法國比例1.05%，持股3檔；其他比例1.66%，持股5檔。

法人分析，短線雖有中東停火、美國政府組織調整等消息面影響，但全球國防預算成長趨勢方興未艾，多國規劃2025年創新高的國防預算，將持續反映於全球供應鏈，特別是亞洲廠商的接單製造能力，可望持續反映於營收成長之上。預料以黎停火不無法改變中東地區結構性問題，區域穩定需求仍將推升產業表現。

馬斯克部分，根據他對華爾街日報的投書，表示DOGE有三大改革目標：取消監管、減少行政管理及節省成本；但具體對哪些部門或預算進行調整並不確定。法人認為，短線訊息面並不改變美國國防預算由全球區域穩定需求所驅動，且預算規劃須反映通膨對實質購買力的影響，因此大規模削減預算將面臨現實考驗，仍看好全球防衛需求將支持國防預算持續支出。

目前市場針對川普政府2.0進行政策推演，回顧其第一任期國防支出較歐巴馬政府大增，且不斷向各國施壓增加國防預算，未來在維持區域穩定成為主要目標下，預期將持續帶動以美方為首的航太防衛供應鏈。

法人評估，國防產業受政策驅動，其發展深受地緣政治影響。由於主要客戶為政府，需求高度集中，並受制於國防預算。此外，軍備使用壽命長，後續維護與升級的需求，可帶來相對穩定的收入。另一方面，國防產業具壟斷性質，導致進入門檻高，形成獨特的護城河。長線看來，航太防衛產業保持成長動能的趨勢不變，建議逢低尋找介入機會。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。