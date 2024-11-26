台科技股布局良機到 創新科技研發加持表現領先

川普當選短暫慶祝行情後，市場再度回頭檢視政策的不確定性，例如美國可能加大對中國大陸半導體禁令或關稅等風險，此衝擊投資人對半導體類股的投資信心，美國費城半導體跌破年線，成分股如台積電ADR表現弱勢，連帶影響台股修正，台積電等半導體類股指數自近期高點已回落近10%。對於手握科技股投資人究竟該跑還是該加碼？如何發掘潛力股族群？

野村臺灣創新科技50 ETF （00935）基金經理人林怡君表示，根據統計，倘若台積電等半導體類股回檔逾10%時進場布局，爾後平均表現不俗。以加權半導體類股指數為觀察指標，回檔幅度達10%以上進場加權指數，持有60、120個交易日(即約三個月、六個月)的平均表現分別為+4.7%、+9.3%，表現不俗；若聚焦電子類股指數或半導體類股指數，這段期間平均表現分別達+6.2%、+12.7%與+6.8%、+14.9%，反彈幅度更可期；若選擇00935追蹤指數的臺灣創新科技50指數，這段期間平均表現則達+7.8%、+15.2%，廣泛受惠半導體與其他電子股的漲勢，回復潛力更進一步提升。

近期美股自高處回檔，台股指數也隨之轉弱，目前指數測試季線在22,536點位置，上方月線位在23,080點的下壓也不小，市場瀰漫著謹慎氣氛，川普的相關訊息也為市場注入不確定的因子，目前唯一確定的是，川普過渡團隊計畫為自駕車制定聯邦層級的法規，市場認為該法規有望簡化審核流程，讓Tesla更快推進自賀技術的測試稿部署，引領新創企業代表特斯拉股價上漲。

台廠供應鏈可望受惠，舉例來說，廣達（2382）作為特斯拉ECU與ADAS的主力供應商，有望成為自駕車商業化的重要推手。另一方面，聯發科（2454）攜手輝達深耕智慧座艙，而世芯（3661）目前在自駕車產品線的主要客戶雖來自中國大陸汽車業，但由於Amazon創辦人貝佐斯為其大股東，未來也有望憑藉技術實力切入更多自駕車晶片設計的商機，這些台灣科技龍頭將在此次政策改革中，憑藉技術優勢搶占先機，成為自駕車市場的核心受益者。

野村投信投資策略部副總張繼文表示，過往經驗顯示短期消息面的變數可能讓市場上沖下洗，包括上一次川普當選後亦對市場帶來波動，尤其對股性較活潑的科技股影響較大，然而就中長期成長潛力來說，科技股仍將是較具向上動能的族群，因為全球AI科技投資浪潮已成市場共識，其中走在時代尖端上的創新科技，可望持續引領股市投資浪潮。

時序即將步入2025，張繼文指出，驅動市場上漲動能關鍵仍在企業的創新研發，台廠AI供應鏈現階段打下的基礎將帶動AI整合應用的大爆發，AI將有更廣泛的應用，而企業獲利也將成為股市向上的動力，因此，當不確定因素逐步落地、投資人信心平復後，長期資金料將再度進駐「創新科技」相關族群，有助帶動其向上動能更勝大盤或一般電子類股。現階段AI應用在很大程度上被忽視，其增長潛力也被顯著低估，短線不確定性因素或增添震盪，反而提供投資人長線的布局AI、創新科技等投資機會。無論美國新政府政策如何，當前全球AI浪潮方興未艾，全球對AI等創新科技的需求皆呈現爆發式成長，且除了半導體等上游硬體產業之外，接下來商機應用料將擴及至更多產業與族群，因此想參與科技股長期向上成長潛力，建議投資人視己身風險承受度，分批進場逢低布局創新科技，以期在盤勢回升時讓整體投組更具爆發力，參與AI長線成長的大趨勢。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。