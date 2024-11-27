花9萬買會員被套1千萬！網笑：0050、006208績效贏全台投顧

股票分析師或投顧員會開設付費會員功能，提供會員第一手的投資消息，帶領會員進行「正確」的投資，然而有網友花了9萬元參加極短線投資班，卻慘被套牢1000萬元。其他人笑稱，「0050、006208大勝全台投顧績效」。

一名網友在PTT發文抱怨，他花費9萬元參加鍾姓分析師的極短線投資班，不過後來卻因為某些交易糾紛，而與分析師的助理起衝突，他也坦言自己有1000萬的資金被套牢。

另一名網友卻力挺投顧，他認為，投顧會先帶著付費最多的VIP會員投資，接著再帶高級會員、普通會員，原PO選擇最便宜的的會員等級，虧損並非投顧之罪，因為他等於拿著最便宜的訊息投資超額的身家。

有人認同並留言「沒錯！要就買最高級的會員，至少下面有人抬轎」，但也有許多人狠酸「你這就是會員視角的自我安慰，事實上賺錢的可能是免費仔，因為投顧只講猜對的」、「會被這張圖笑死」、「好奇這樣賺錢的只有少數人，怎麼還這麼多人信？」、「最賺的還是投顧」、「你以為那幾價人抬轎就穩賺 ？想太多市場沒這麼簡單」。

有網友分享自身經驗，「高階會員只能賺一開始，之後都安靜了，但那些高階會員想不夠清楚的，會認為那些投顧曾經帶他們榮耀過，只是後來運氣不好，就會一直陷下去，最後就是淨身出戶，你多有錢都沒用，我一個親戚好幾億的資產，在股市就是當高階會員輸了整整20年，最後人走了」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。