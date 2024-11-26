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存0055風險最低...因為銀行大到不能倒？萊恩「資金反而太集中」：存股首推0050

聯合新聞網／ 預算先生 萊恩
不論什麼投資都會有風險，金融股雖然相較之下風險較小，但獲利也與市值型有不小的差異。股市示意圖／中央社
不論什麼投資都會有風險，金融股雖然相較之下風險較小，但獲利也與市值型有不小的差異。股市示意圖／中央社

還記得在剛出社會的時候，問前輩有什麼投資理財建議，最常聽到的一句話就是：「存金融股最穩。」因為金融股穩定配息，而且銀行大到不能倒，買這個一定妥當，但隨著投資經驗累積，才發現到存金融股真的是一個很差的建議。

為什麼金融股受投資人喜愛？

金融股會受到投資人的青睞，主要是因為它具備這幾個特性：

1、政府嚴密監管，倒閉機率低：大家認為金融業的風險比其他產業小，安全感滿滿。

2、穩定配息：每年都能領到穩定的股息，感覺像是持續「躺著賺」。

3、股價平易近人：相較於科技業的高股價，金融股價格比較親民，對新手投資者吸引力十足。

這樣看來，金融股似乎就是存股的完美選擇，但真的是這樣嗎？

金融股的投資表現實際如何？

數據會說話。我們用兩檔ETF來比較：

0050（台灣市值型ETF）：主要追蹤市值大的公司

0055（金融指數ETF）：專注於金融股

假設投資15年：

-元大台灣50（0050）的總報酬率是245%（年化7.94%）

-元大MSCI金融（0055）的總報酬率僅129%（年化5.25%）

存金融股的報酬整整少了116%！看到那麼大的差異，你還會想存金融股嗎？

金融股的風險

或許你會說，金融股報酬低，但至少風險比較小吧？正好相反，如果你都存金融股，會讓自己的投資組合過於集中。

金融業並不是穩賺不賠，例如美國的矽谷銀行，在升息的期間存戶大量提款，導致流動性不足而倒閉，所以不要再相信銀行大到不能倒這件事情。

給年輕人的投資建議

既然不能存金融股，那該存甚麼呢？我絕對是推薦ETF，特別是像0050這種市值型ETF，他具備分散風險及穩定成長的特性，很適合長期定期定額投資，時間就是年輕人最大的資產，千萬別把時間浪費在金融股身上。

結語

銀行業的特性是高槓桿，做生意的資金每100元，有97元都是借來的，所以市場有任何的風吹草動，都會造成風險，別再聽信那些「投資達人」的建議，存金融股絕對不是一個好的選擇。

◎本文內容已獲預算先生 萊恩授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0050元大台灣50 0055元大MSCI金融 市值型 金融股

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