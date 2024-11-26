華南金換00919「賣一張買一張」！ 小車換股法：去年部分賣出創新高的0056和00878 轉至「這檔」

我的存股故事 64：換股小心得

存股的過程中，以長期持有為原則，不過若遇到標的超漲想要調節，或是發現績效更好的標的想要轉換時，大致可分以下三種方式換股：

一、走下坡的個股

若要淘汰的標的是EPS不如預期，或是對其營運有疑慮的個股，可分一批或兩批，趁近期反彈高點就趕緊賣出，以免錯過下車時機。

例如我在第一本書中提到2019年2月小車也跟上那波存臺企銀的熱潮，陸續以約11.25元的均價購入臺企銀。後來臺企銀接連踩了華映、綠能的雷，甚至到6月踩了潤寅詐貸的大雷。

加上臺企銀在沒有擔保品的情況下借出13億，讓我開始擔心臺企銀可能在放款上不夠謹慎，往後會有大大小小踩不完的雷。於是在當年7月以約13.5元的均價將臺企銀的股票全部出清。

至於一口氣賣出回收的錢，則須靠自制力平均買進新標的，如此均價才不會大量套在某個價位。

二、表現持平的個股或ETF

如果原本持有的標的並沒有不好，只是找到了報酬率更好的標的，這時可採「賣一張買一張」的方式慢慢換，如小車今年將華南金陸續轉換成00919便是用這樣的方式。

今年華南金EPS表現其實沒有不好，2024年的股價也沒有太多起伏，小車會想要換股，純粹是因為華南金未來的股利政策將改成以配現金為主，不符合自己存金融股喜歡配股多的初衷。因此採用賣一張買一張的方式慢慢換成00919，避免00919均價一口氣套在25元太多張。

三、表現不斷創新高的個股或ETF

成長股如台積電、00757最近不時突破新高，我會在突破新高時賣出一些零股，作為加碼金或是逢低買進美債。以及在2023年7月賣出一部分創新高的0056及00878，轉至尚未爬回至2022年初高點的006208。

不過這類調節不是換股，因為原本標的小車仍打算長期持有，所以賣出的部位不會太多，以不超過20%為限。

以上是小車歸納自己調節與換股的心得，分享給大家！

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