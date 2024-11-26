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國內首檔月配息債券 ETF規模突破千億元

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北即時報導

川普明年初將二度入主白宮，觀察其內閣人事布局，多偏向監管立場較為鬆綁的官員，市場預期金融業可望受惠，資金加速湧入金融股與金融債。國內首檔實施月配息機制的中信優先金融債（00773B）近期在資金湧入下，規模首破千億元。中國信託投信表示，從風險報酬比來看，目前金融債的投資價值優於金融股，現在正是以較低成本進場卡位的好時機。

美國聯準會（Fed）今年啟動降息循環，至今已降息3碼，然而美國10年期公債殖利率卻依舊在高檔震盪。對此，中信優先金融債（00773B）經理人張瓈尹表示，當前債市波動加劇，主要源於市場密切關注川普減稅政策可能帶來的財政衝擊，恐將加劇通膨壓力。但聯準會降息循環並未改變，顯示經濟若持續往軟著陸方向前進，聯邦基準利率仍會持續向下，塑造相對寬鬆的環境。

張瓈尹指出，根據芝加哥聯準銀行總裁古爾斯比日前表示，只要通膨繼續朝聯準會2%的目標邁進，未來12至18個月利率將「大幅下降」。里奇蒙聯準銀行總裁巴金同日也預期，通膨明年將持續下降，但兩人均暗示，降息步伐可能將放慢，顯示美國金融業仍可望處於相對高利的環境，加上川普新政可望鬆綁金融監管，有利美國金融發展。

張瓈尹說，自9月聯準會大幅降息2碼後，金融業利差大幅收斂，顯示投資人看好貨幣政策的寬鬆，將提振華爾街大型銀行和較小型的地區性銀行，使銀行壞帳提存屬可控範圍，也不會緊縮對企業或個人信貸標準。

另外張瓈尹認為，投資人也期望重演1995年的情況，當時美國經濟軟著陸和降息循環的開始，造就了美國歷史上銀行業最佳多頭年之一。根據CreditSights統計，截至今年11月15日，投資等級金融債利差收斂35個基本點，較一般投資等級債收斂24個基本點更多，因此在經濟軟著陸和川普政策面利多下，金融債表現可期。

中信優先金融債（00773B）追蹤彭博10年期以上優先順位金融債指數，高評等公司債具有相對公債較好的收益。中國信託投信表示，經濟可望軟著陸下，長天期投等債利率風險已逐漸降低，隨著00773B規模突破千億，與另一檔規模逾千億元的中信高評級公司債（00772B），皆為每月配息，且有望抵禦景氣波動，可望成為投資人資金的兩大避風港。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

美國聯準會 降息

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