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00713、00915帳面虧損、股價跌...續抱沒問題？達人：長期投資至少5年起跳

聯合新聞網／ 林艾比
長期投資意味著要持有該標的五年以上。股市示意圖／中央社
長期投資意味著要持有該標的五年以上。股市示意圖／中央社

因為近期00713、00915股價軟，所以看到很多人都在思考是不是要賣掉它們，拉出還原K線，就能看出其實它們根本沒什麼跌以外，似乎很多人都忘了長期投資的重要性。

1、長期投資=至少5年以上

很多讀者問過我，長期是多長期？我的答案都是：至少5年以上！

我認為的投資不二法門：「買進後持有＋持續買進＋長期投資」。聽起來很簡單，但大多數的人，漲高就想賣，因為怕接下來的大跌。大跌又不敢買，因為覺得明天會跌更多。

3、長投當然可以賣股

很多人以為長期投資就是不能賣股，我倒不覺得，如果急需用錢、或是想要換股，當然可以賣股。

只是投資時間當然就得重算；順帶一提，我認為的賣股三大時機:「換股時、需要用錢時、再平衡」

說到換股，如果看到更好的、更適合自己的標的，幹嘛不換？就像我做高股息ETF時，也有把00888換成0056、006208及00692換成00850的經驗。

後來把高股息ETF全部換成正二，最後是把正二再換到00713及00915。

找到適合自己的標的，就可以淡定不看盤、遠離市場、安心持有。

4、遠離市場、不要看盤

長期投資，從不看盤開始。

正如同買房的人不會每天刷實價登錄，看現在房價大漲還是大跌，也不會整天擔心要不要賣房、要不要買房。

房子、股票就是我們資產的一環，買入資產後，定期檢視一下就可以了。

以我來說，就是每月檢視淨資產一次。看完了，也不怎麼樣，等下個月再回來關心一次就好。

投資其實就是心理強度的試煉，你越平靜，越能賺到財富。

◎本文內容已獲林艾比授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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