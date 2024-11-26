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幫小孩存股到22歲...選0056或0050？專家試算「兩者相差78萬元」、點名7檔市值型標的

聯合新聞網／ ETF存股計劃
長期而言，市值型績效勝過高股息。中央社
長期而言，市值型績效勝過高股息。中央社

根據證交所統計，截至10月底台股在19歲以下的開戶數達到56.5萬戶，相較年初大約增加了9萬戶，也就是說父母幫孩子存股也漸漸成為趨勢。那麼近期也有不少朋友問到幫小孩存股該怎麼選擇ETF相關的問題，本篇筆者針對親子理財相關問題提供一些參考與方向。

幫小孩存股要存市值型還是高股息？

第一個最常遇到的問題與存股新手常問的問題一樣，都是在市值型與高股息間的抉擇。

以長期績效來說，選股上無庸置疑是市值型ETF會優於高股息ETF，尤其孩子從出生到成年之間有將近20年的時間，可以享受到巨大的複利優勢。

以0050及0056來說，從孩子出生0歲開始每個月幫他存3,000元直到22歲大學畢業，0050在22年後能存到約260萬元，而0056則是存到182萬元，兩者就相差了78萬元！

而如果小孩畢業後叫他每個月持續存入3,000元，在他30歲時就能從260萬元滾到642萬元！

有發現嗎？前面花了22年從3,000元變成260萬，但從260萬滾到642萬卻只花了8年的時間，這就是複利強大的地方。

可以參考的標的有這些

市值型ETF雖然以資產成長為主，但還是會有配息的週期，建議要將每次領到的股息做再投入，才能將複利的效果最大化。

那麼有些家長可能希望這個存股能夠做為孩子的「教育津貼」，這部分則可以考慮選擇殖利率不錯且績效貼近大盤的ETF，像是元大臺灣ESG永續（00850）、FT臺灣Smart（00905）、國泰台灣領袖50（00922）、群益台ESG低碳50（00923）都有在5%以上的殖利率，相對的就會犧牲到複利的效果，且配息表現與盤勢行情的關係較大。

以下統整幾檔可以參考的ETF選擇，其中在0050及006208這兩擋ETF中，兩檔成分股相同，但006208的管理費較便宜，因此這兩檔會以006208為優先。

◎本文內容已獲ETF存股計劃授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0050元大台灣50 0056元大高股息 006208富邦台50 00850元大臺灣ESG永續 00905FT臺灣Smart 00922國泰台灣領袖50ETF基金 00923群益台灣ESG低碳50

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