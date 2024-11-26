00970B能買嗎…10元、月配！ 達人：債市修正一輪這時間點切入沒大問題
網友表示，最近營業員向他推薦一檔即將掛牌、標榜BBB級的債券ETF-00970B，想問這檔跟其他債券ETF的差別？
目前台灣債券ETF有100檔，光是代碼就多到記不住。不過只要掌握大原則來分類，其實非常簡單，總結這些ETF大抵可以從2方面區分：
1.信評
2.天期
信用評級從最高的AAA到BBB到CCC最低，評級越高代表違約風險低，殖利率就越低；反之殖利率越高。
例如美銀美林AAA級殖利率目前4.79%，BBB級可以到5.4%，到了非投資級的CCC或以下可以到11.5%。
你到底是愛殖利率還是更愛本金？那就需要做取捨。
至於天期更好理解，只要記得天期越長、對利率敏感度越高，白話來說波動越大！
怕腳麻選短天期，想要搭快車選長天期。
現在回到這檔ETF，全名「新光20年期以上BBB美元投資等級公司債ETF」，關鍵字「20年期」+「BBB級」。我認為最主要差異是這檔ETF成分債全部集中在BBB級，所以殖利率也會比較高一點。
指數平均到期殖利率6.08%，存續期間13.1，價格10塊還月配息，經過前一輪債市修正，這個時間點切入到投資級公司債，其實也沒什麼問題。
如果殖利率降了就賺價差；
杵在那裏不上不下那就賺穩定債息；
若不幸殖利率持續往上漲呢？
那就只能跟著念一遍：
「債券嘛…套著配也舒服的」
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