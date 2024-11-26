目標存100張00878...達成後就成功了？達人「下階段起點」：現在只是花錢有餘裕

對於冒險啟程不久後達成的第一個目標，想必第一件事情就是慶祝和歡呼！是的，必須要慶祝，最好還要沉浸在小小的成就感裡一小段時間！徹底記住這種勝利的美好感覺！永遠不要小看自己跨出去的任何一步。

能夠擊敗自己的各種自我設限和各種推託say no的藉口，我們都是值得被尊敬的勇士！因為我們不願困於現況！

「達成目標≠成功」

我認為成功是藉由不斷累積數個「達成目標」後而越趨接近成功。而不是達成了某個特定目標後就算成功。

以我自己為例，夫妻一起存滿100張00878又如何？就沒事幹了嗎？可以馬上財富自由嗎？

當然不行啊！我們一樣要上班、一樣有一堆帳單要付、一樣背負著小孩的成長，也就是父母最甜蜜的負擔。

但存滿100張00878對我們而言代表的是什麼？很大程度上代表著我們能夠以相似甚至相同的步調往下一個設立的目標邁進且達標。進而持續不斷的找回生活的主導權，而非永無止境的為別人賣命。

投資高股息型ETF的策略，就是藉著每季所分發回來的股息，讓我們能夠輔以原本每月定期定額的資金，更快速的達到下一檔ETF的目標張數。

「發回來的股息只能繼續買ETF或股票嗎？」

不一定，也可以拿著這些息做點小買賣小生意之類，或拿來補貼一些固定支出如房租、貸款、小孩學雜費父母孝親紅包費等等....或是投資自己再進修精進本職學能，這也算是另一種形式的「股息再投入」喔！自己的錢不管什麼用途，當然能夠自己主導。

「使用股息跟使用主動收入支出有什麼差別嗎？不都一樣是錢？」

沒錯！都一樣是錢，但差別在於使用的心態上可能會不太一樣。

對上班族而言主動收入就是薪資所得，拿自己燒腦流汗的辛苦錢跟資產自行滾動產生出來的錢來買單，心理壓力程度就很明顯有所不同。

而長期投資的紀律是否能夠養成，很重要的一點就是這套策略執行起來是否能使自己處於合理的壓力承受範圍，講白話一點就是要符合人性，執行起來要能簡單容易，而不是感到痛苦而窒礙難行以致放棄。

我認為長期投資的初衷，就是藉由持續投資自己所認同的公司及標的，賺取與企業共同成長的合理報酬為前提，將投資這件事情精簡化，進而能夠騰出更多時間好好經營自己的人生。

經營公司或是管理ETF基金是專業經理人的領域，而經營人生才是我們該傾其一生全力以赴的領域。

至於要選擇具成長性追蹤大盤的市值型或是穩定現金流的高股息型，則因個人需求可以有不同的配置，都很好！沒有一定的答案。

只要報酬表現接受、波動度接受、自己的資金控管有做好不影響到生活，基本上沒有什麼不可以。

永遠不要小看自己，我們永遠比自己想像中的更加強大，端看我們如何面對跨出去的第一步，而不是外人的任何評價。

達成目標後如果不知道接下來要做什麼？那就再設立一個目標繼續達成它直到看見成功吧！

祝福各位在冒險的途中平安順利，我們一起加油！我也是路上一名正在努力的普通冒險者！

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