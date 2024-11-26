00944搭配00935「漲誰都受惠」！ 息大大：遇空頭也能比較抗跌

00944目前持股分成3大類：

第1大類是傳產及電信類股，有航運、電信、水泥、化肥、食品、物流等超過20檔，合計40%；

第2大類是科技股，有聯發科、華碩、聯詠、漢唐等17檔占比35%；

第3大類是金融股，裡面有金控、銀行、證券等合計20%；

由於僅有35%放在科技股，這個配置遇到漲科技股的行情，一定會比較吃虧。但是相對的，00944有60%配置在金融傳產電信等產業，如果遇到空頭，一定比較抗跌。

但最近年底，是很多傳產股蠢蠢欲動的時間點，所以00944這個配置，不一定比較吃虧。

比較保守的作法，還是搭配00935，有科技有傳產，漲誰都受惠！

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