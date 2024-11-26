幣圈新手哪裡入門…彼特幣三方式投資！買00909「川普概念ETF」 最快
比特幣今年以來身價翻漲，從年初的4.4萬美元，到近日的9.3萬美元，漲幅達到112%，川普已公開力挺比特幣，並考量要在白宮設置加密貨幣專門職位，研擬將加密貨幣列入戰略儲備，有望推升全球對比特幣的需求，分析師說明三大投資路徑，其中又以可台幣交易、透過券商平台可直接下單的國泰數位支付服務ETF（00909），是市面上投資較便利，也不需要申請海外平台繁瑣帳號的方式。
分析師提到，台灣投資比特幣有三大方式：
第一，直接投資比特幣，必須透過海內外交易平台，要先換匯，用存入美金的方式購買，跟比特幣相關性最高，但安全性經常受到質疑，因交易平台設置在海外，數位錢包也有帳密失竊的風險，直接投資比特幣的單次買賣價差跟手續費這些，都需要納入投資成本。
第二，海外比特幣ETF，美國年初已經開放比特幣ETF上架，僅上週美國比特幣現貨ETF淨流入33.78億美元，總淨值突破千億美元以上，可見強勁需求，以及市場長線看好的主流趨勢，金管會仍嚴格規範這部分的投資管道，只有開放專業機構投資人利用複委託交易申購，非一般投資大眾可以購買。
第三，國內相關主題性的ETF，目前國內唯一與加密資產高度連結的ETF00909，投資組合瞄準加密貨幣產業鏈，基金成分股中有20%是加密貨幣交易所，有幣安Coinbase、Robinhood和SBI Holdings等，13%網羅半導體巨頭如輝達，39%的支付業者，跨國金融業者Visa、Mastercard等，以及26%左右的挖擴業者，是以投資數位資產為主的公司，其中00909的第一大成分股微策略，持有超過33萬枚的比特幣，在上市公司中全球排名第一。
分析師認為，川普2.0時代已正式來臨，受惠產業除了電動車、金融、能源業者等，最大即是加密貨幣產業，是機構法人接下來的重點布局部位，00909有別於台股ETF，將投資目光聚焦在數位資產的科技產業，年報酬率達104%，有年配息機制，隨著川普一月上任後將有新政推出，還有上漲空間，可期待資本利得。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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