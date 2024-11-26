幣圈新手哪裡入門…彼特幣三方式投資！買00909「川普概念ETF」 最快

比特幣今年以來身價翻漲，從年初的4.4萬美元，到近日的9.3萬美元，漲幅達到112%，川普已公開力挺比特幣，並考量要在白宮設置加密貨幣專門職位，研擬將加密貨幣列入戰略儲備，有望推升全球對比特幣的需求，分析師說明三大投資路徑，其中又以可台幣交易、透過券商平台可直接下單的國泰數位支付服務ETF（00909），是市面上投資較便利，也不需要申請海外平台繁瑣帳號的方式。

分析師提到，台灣投資比特幣有三大方式：

第二，海外比特幣ETF，美國年初已經開放比特幣ETF上架，僅上週美國比特幣現貨ETF淨流入33.78億美元，總淨值突破千億美元以上，可見強勁需求，以及市場長線看好的主流趨勢，金管會仍嚴格規範這部分的投資管道，只有開放專業機構投資人利用複委託交易申購，非一般投資大眾可以購買。

第三，國內相關主題性的ETF，目前國內唯一與加密資產高度連結的ETF00909，投資組合瞄準加密貨幣產業鏈，基金成分股中有20%是加密貨幣交易所，有幣安Coinbase、Robinhood和SBI Holdings等，13%網羅半導體巨頭如輝達，39%的支付業者，跨國金融業者Visa、Mastercard等，以及26%左右的挖擴業者，是以投資數位資產為主的公司，其中00909的第一大成分股微策略，持有超過33萬枚的比特幣，在上市公司中全球排名第一。