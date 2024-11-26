0050跟0056選誰好…市值、高股息型吵什麼？ 小弱肌：配息只是左手換右手
市值型ETF、高股息ETF吵什麼？投資哪個好？
大家好，我是小弱肌！
ETF在台灣的種類越來越多元，總數成長到了241檔，資產規模更是達到了3.5兆，這其中最熱門的話題莫過於市值型ETF與高股息ETF兩派的較量...
時常成為各大社群的熱門話題，在投資中計畫的檢討及改善是絕對須要的，但演變成無端的謾罵與對立就不太好了，這一篇就來簡單聊聊小弱肌的想法：
不同的投資目標
市值型ETF：
主要是追求股票價格上升所帶來的價差收益，適合想長期享受市場增長的投資者。
高股息ETF：
高股息ETF是以配發高股息的公司為主，這類ETF偏向提供穩定的現金流，因此更適合想要定期收取股息收入的投資者。
小弱肌的看法
市值型ETF長期報酬率較高
市值型ETF無可否認按照歷史回測報酬率確實較高股息高，小弱肌也同時持有市值型（約70%）與高股息（約20%）！
但我認為投資目標不同的產品沒什麼好比較的，市面上有不少基金或其他商品報酬率比市值型ETF還要高上不少，如果單純以報酬率最大化做為考量那市值型ETF並不會是我的首選。
配息只是左手換右手
這指的是ETF，透過扣減淨值來配息，實際上只是將本金返還給投資人，並未產生真正增值。
這樣的方式雖讓投資人感覺有收入，卻並無實質財富增加配息，但是市值型ETF也可能會有一樣情形，所以就結果來說還是要關注是不是能填息，進一步來說，如果配息就是左手換右手，不要忽略市值型ETF也是會配息的喔！
市值型與高股息ETF的爭論來自不同的投資策略和目標。
前者偏重成長性，適合想在市場成長中獲利的投資者，後者重視穩定的收益，更適合希望定期分紅的投資者。沒有哪種是正確，只是就情況作出對自己最好的方式而已。
小弱肌認為能夠獲利的就是好投資，不用一昧去批評別人的投資方式，選擇哪一種ETF及投資方式，最重要的是投資者需要考慮自己的風險承受度、現金流需求和長期財務目標。
◎本文內容已獲 小弱肌理財中 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言