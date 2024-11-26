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0050跟0056選誰好…市值、高股息型吵什麼？ 小弱肌：配息只是左手換右手

聯合新聞網／ 小弱肌理財中
台股示意圖／聯合報系資料照片 張宇宏
台股示意圖／聯合報系資料照片 張宇宏

市值型ETF、高股息ETF吵什麼？投資哪個好？

大家好，我是小弱肌！

ETF在台灣的種類越來越多元，總數成長到了241檔，資產規模更是達到了3.5兆，這其中最熱門的話題莫過於市值型ETF與高股息ETF兩派的較量...

時常成為各大社群的熱門話題，在投資中計畫的檢討及改善是絕對須要的，但演變成無端的謾罵與對立就不太好了，這一篇就來簡單聊聊小弱肌的想法：

不同的投資目標

市值型ETF

主要是追求股票價格上升所帶來的價差收益，適合想長期享受市場增長的投資者。

高股息ETF

高股息ETF是以配發高股息的公司為主，這類ETF偏向提供穩定的現金流，因此更適合想要定期收取股息收入的投資者。

小弱肌的看法

市值型ETF長期報酬率較高

市值型ETF無可否認按照歷史回測報酬率確實較高股息高，小弱肌也同時持有市值型（約70%）與高股息（約20%）！

但我認為投資目標不同的產品沒什麼好比較的，市面上有不少基金或其他商品報酬率比市值型ETF還要高上不少，如果單純以報酬率最大化做為考量那市值型ETF並不會是我的首選。

配息只是左手換右手

這指的是ETF，透過扣減淨值來配息，實際上只是將本金返還給投資人，並未產生真正增值。

這樣的方式雖讓投資人感覺有收入，卻並無實質財富增加配息，但是市值型ETF也可能會有一樣情形，所以就結果來說還是要關注是不是能填息，進一步來說，如果配息就是左手換右手，不要忽略市值型ETF也是會配息的喔！

市值型與高股息ETF的爭論來自不同的投資策略和目標。

前者偏重成長性，適合想在市場成長中獲利的投資者，後者重視穩定的收益，更適合希望定期分紅的投資者。沒有哪種是正確，只是就情況作出對自己最好的方式而已。

小弱肌認為能夠獲利的就是好投資，不用一昧去批評別人的投資方式，選擇哪一種ETF及投資方式，最重要的是投資者需要考慮自己的風險承受度、現金流需求和長期財務目標。

◎本文內容已獲 小弱肌理財中 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0050元大台灣50 0056元大高股息 ETF 報酬率 市值型 股息

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