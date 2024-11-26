快訊

12強賽／接機「黃巾之亂」之亂！采盟免稅店蹭C位合照把中華隊變配角 網嗆抵制

PEETA葛格前妻偷竊錢包 Alisa深夜發長文道歉「暫停所有工作」

開箱ROG Phone 9 Pro！LED炫砲又低調「I人不害羞」

川普首次執政期間債市為正報酬 00966B投等債ETF現正募集中

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
川普首次執政期間不同類別債券表現(資料來源：彭博)
川普首次執政期間不同類別債券表現(資料來源：彭博)

川普當選美國總統，市場擔憂其政策不利債市表現，加上聯準會降息腳步可能放緩，使債市短線出現較大波動。但歷史經驗顯示，川普首次執政時期債市仍呈現正報酬。統一ESG投等債15+ETF（00966B）追蹤之指數鎖定投資級公司債中的BBB級債券，殖利率相對高於美國公債及整體投資級公司債，違約率卻遠低於非投資級債。00966B募集繳款期間為11月25至27日，搭配月底領息的月配息機制，適合作為穩健型投資人的資產配置工具。

據彭博統計，川普首次擔任美國總統期間，三大類別的債券指數的報酬率皆為正數。其中，投資級公司債報酬率達到29.18%，高於非投資級公司債的28.1%及美國公債的17.82%。另外，相較於非投資級公司債，投資級公司債抵禦風險的能力也相對強。依國際信評公司Fitch統計1990~2023年資料，任意時間進場投資各類不同信評的公司債3年，投資級公司債的平均違約率僅有0.36%，遠低於非投資級公司債的6.78%。

00966B追蹤之指數嚴選票面利率在4.5%以上的BBB級公司債，11月22日指數殖利率達到5.99%，高於整體投資級公司債的5.25%。統一ESG投等債15+ETF（00966B）基金經理人張美媛表示，美國經濟保持強勁，使聯準會降息腳步可能放緩，但降息趨勢不變，隨著利率調降，債市仍有表現機會。投資人可以在近期債市震盪、債券殖利率位於高檔時，分批布局BBB級公司債，有機會獲得債息收益，還可以展望中長線債市多頭行情。

統一投信提醒，投資人選擇ETF時，需留意基金配息率與追蹤指數殖利率之差異，亦可觀察相關金融市場的政經議題變化，作為投資布局時的參考依據，金融商品的淨值有可能因各項總經或產業因素變化而上下波動。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

公司債 美國公債

延伸閱讀

川普舉起關稅大刀 首批砍向「中加墨」三國

美特別檢察官史密斯提出動議 川普4重罪起訴全撤銷

美國股市和小型股都創新高 看好川普提名貝森特任財長

被川普視作眼中釘 紐約南區聯邦檢察官辭職

相關新聞

0050跟0056選誰好…市值、高股息型吵什麼？ 小弱肌：配息只是左手換右手

市值型ETF無可否認按照歷史回測報酬率確實較高股息高，小弱肌也同時持有市值型（約70%）與高股息（約20%）！

中信金（2891）今年報酬達41％贏多數高股息ETF！ 不敗教主：搶親新光金當時應該多買幾張

中信金（2891）今年報酬率達到41%，應該吊打大多數的高股息ETF了！

00878成分股確定「一進一出」進華碩（2357）、剃除可成！ 00922增鈊象（3293）

00878本次調整為一進一出，新增成分股為華碩（2357）一檔；刪除之成分股則為可成（2474）。

選0050或0056兩派人馬各有其道理…該怎買？ 達人：取決於投資目標和風險偏好

選擇0050還是0056，取決於你的投資目標和風險偏好。

川普首次執政期間債市為正報酬 00966B投等債ETF現正募集中

川普當選美國總統，市場擔憂其政策不利債市表現，加上聯準會降息腳步可能放緩，使債市短線出現較大波動。但歷史經驗顯示，川普首...

川普勝選再創行情！比特幣飆近10萬美元天價 台灣人想參與靠「這檔ETF」

比特幣（Bitcoin）在川普贏得美國總統大選後，受蜜月行情推動再創歷史新高，市值突破19.5兆美元，價格一度接近10萬美元。與此同時，狗狗幣（DOGE）也因政策利多與名人效應飆漲120％，幣圈熱潮再現。然而，投資人關注的不僅是價格波動，還包括未來監管政策的不確定性以及是否適合進場布局。另外，台灣投資人若擔心直接投資比特幣太麻煩，買ETF也行嗎？其實國內已有一檔ETF，包含美股比特幣概念股。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。