股票型ETF 資金寵愛

過去一周，整體股票型ETF獲217.9億美元資金淨流入，其中，美國、中國、拉美分別獲198.1億、3.0億、0.9億美元資金流入，但日本、亞洲、歐洲分別出現33.5億、27.1億、11.1億美元資金淨流出。

多名聯準會官員對放緩降息持開放態度，立場略偏強硬，然因美國景氣指標回升，帶動股市上漲。

主要股票型ETF資金流向統計

富蘭克林證券投顧表示，多名聯準會官員雖支持進一步降息，但對放緩降息腳步持開放態度，加上美國經濟數據仍具韌性且就業市場持穩，投資人重新調整對聯準會政策路徑的預估。根據芝加哥商業交易所FedWatch（11月22日），預期12月降息1碼機率為50.9%、按兵不動機率攀升至49.1%，短線留意美國十年期公債殖利率4.5%關卡，空手投資人可留意債市殖利率墊高後的進場機會。

整體而言，川普交易行情有所延續，而輝達財報顯示市場對AI需求依然強勁，儘管川普人事布局對個別產業及股市影響不一，預期美股短線震盪無礙中長線多頭格局，美國以外市場相對承壓；此外，俄烏戰事升級，也將導致短線市場能見度欠佳，建議現階段核心配置首選美國平衡型及中天期美國複合債券型基金，爭取較高收益及信用債利差收斂機會，搭配具AI長線趨勢的科技產業型基金，股市操作建議可增加美國價值型基金、美國小型股票型及公用事業／基礎建設產業型基金，掌握未來川普政策可望帶來的投資機會。

群益美國新創亮點基金經理人向思穎指出，美國經濟、勞動市場維持平穩態勢，擊退衰退預期，第3季財報公布進入尾聲，目前來看美國企業財報公布多優於分析師預期，顯示獲利能力穩健，整體市場氣氛正面，預估企業獲利將逐步回歸均衡成長，有利美股中長期表現。

在投資布局方面，考量促進美國成長、減稅和跨產業鬆綁管制的前景之後，偏多看待後市行情，可留意兼具成長性及政策支撐標的，相對看好科技（軟體股）、金融（金融服務公司）、國防類股表現。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。