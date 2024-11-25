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月配型投等債ETF 11月年化配息水準5檔突破6%

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導
根據統計，月配型投等債ETF，11月配息的年化配息率水準突破6%的則有5檔。示意圖／ingimage
根據統計，月配型投等債ETF，11月配息的年化配息率水準突破6%的則有5檔。示意圖／ingimage

月配高股息ETF近來配息縮水，11月的年化配息水準僅三檔達6%以上；根據統計，月配型投等債ETF，11月配息的年化配息率水準突破6%的則有5檔，分別為凱基A級公司債（00950B）、大華投等美債15Y+（00959B）、富邦全球投等債（00740B）、群益ESG投等債20+（00937B）、中信優息投資級債（00948B）。

上述五檔中，有4檔都是BBB評級的投資等級債，僅凱基A級公司債（00950B）為A評級債。投信法人分析，BBB評級的債券違約風險並不高，不過由於債信評等仍低於同為投資等級債的A評級債，發債機構為了提高投資人的借錢意願，會祭出比A級債券更高的借款利率，因此BBB評級投等債提供的債息在投資等級債當中相對高。不過00950B以投資等級債當中相對高的A級信評，端出比BBB級信評更高的殖利率，顯示其有一定程度的配息力。

凱基投信表示，11月是凱基00950B第二次配息，每受益權單位數預計配0.08元，年化殖利率6.37%；00950B上一次配發0.082元，年化殖利率6.53%，不論就配息金額或是配息率來看，00950B都相對展現出一定的穩定度及持續性。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

凱基 月配息

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