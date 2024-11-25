下半年跨國投資最吸金ETF明掛牌 00965成分股有長榮航太、全訊等

國內唯一全球航太防衛主題ETF元大航太防衛科技（00965）將於26日掛牌，最新規模及淨值出爐，分別為164.14億元、15.01元。以此規模參考市場各基金成立規模，為下半年跨國投資ETF第一，亞洲同類型主題規模最大。

00965自11月5日成立，淨值至20日提升到15.01元，連續三個交易日都在15.01元，持續建倉中。根據元大投信官網25日資料顯示，目前該ETF僅持股23檔，其中，美國10檔、日本2檔、韓國3檔、澳洲1檔、台灣4檔、德國1檔、其他則有2檔，ETF總持股占比約10.94%，約17.95億元；現金部位占整體比重達89.06%，該ETF追蹤指數的成分股有50檔。

以目前揭露成分股，包括日本航太防衛龍頭三菱重工、川崎重工，歐洲引擎領導製造商勞斯萊斯皆入列；台股部分則有漢翔（2634）、台船、長榮航太、全訊等。

法人分析，全球地緣政治使各主要國家持續擴大國防支出，區域穩定需求消耗裝備庫存，加上新興技術加速導入防衛應用，朝先進化發展帶動產品單價，均成為相關產業具投資利基關鍵因素。

航太防衛產業主要客戶為政府，且產品生命周期長，後續將有維護、升級需求，因此不易有明顯景氣循環，加上供應商認證取得不易、裝備替代成本高等因素，進入門檻極高，形成獨特護城河優勢。

目前市場針對川普政府2.0進行政策推演，回顧其第一任期國防支出較歐巴馬政府大增，且不斷向各國施壓增加國防預算，未來在維持區域穩定成為主要目標下，預期將持續帶動以美方為首的航太防衛供應鏈。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。