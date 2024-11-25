快訊

反差萌！12強英雄場上揮灑熱血 「私下是愛寵奴才」溫柔屬性大爆發

12強賽／奪冠遊行啦啦隊18人名單曝光 一粒將現身跳「尚勇」

陳啓昱潛逃24天今投案 未吐接應人、藏匿地點遭南檢聲押

新光投信宣布發行主打BBB、20年期以上的投等債ETF

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
新光投信發行BBB投等債20+ ETF（00970 B）記者會。由左至右分別是新光投信量化投資部主管詹佳峯、新光投信董事長劉坤錫、新光投信總經理陳文雄、新光投信財富管理處副總方瀚卿。圖／新光投信提供
新光投信發行BBB投等債20+ ETF（00970 B）記者會。由左至右分別是新光投信量化投資部主管詹佳峯、新光投信董事長劉坤錫、新光投信總經理陳文雄、新光投信財富管理處副總方瀚卿。圖／新光投信提供

高股息ETF陸續吹起降息風，廣大領息族存股信心動搖，目光開始轉向具雙率(殖利率、票面利率)雙優型債券ETF，投信業者更掀起一波債券ETF發行潮，其中，新光投信今日宣布新發行新光BBB投等債20+ ETF（00970B），該檔ETF追蹤「ICE20 年期以上BBB美元公司債優選收益率指數」，對此新光投信分析，截至10月底止，指數平均到期殖利率6.08%、指數平均票息率5.74%，ETF預計掛牌時間雖較晚，但這檔ETF鎖定純BBB級債券指數，具「雙率雙優」表現佳，對存債族更吸睛。

新光投信對風控指出，00970B ETF成分債採「每月」調整頻率，能快速剔除成分債遭降評或發生違約情形，對投資人長期存債更具保障，加上美國是全球最大債券市場，流動性最佳，00970B鎖定BBB級債券數量相對龐大，投資產業分布涉及各行各業，如金融、醫療保健、媒體、科技等，亦能為投資人提供多樣化BBB級債配置機會。

該檔ETF發行價訂在10元，也降低投資布局成本。法人指出，目前美債20年ETF殖利率約為4.6~4.7%，但美國投資等級債殖利率已率先突破5%以上，若再鎖定BBB等級的美國投資等級債ETF，指數平均到期殖利率更可攀升到逾6%以上的水準。

專家指出，其中美國長天期BBB投等債，「降息存債感強、報酬更給力。」由於2025年美國維持降息循環情境，長線有利於債市保持多頭格局，但債券本身極具複雜，如果投資人想追求穩定現金流，以完成退休生活自主、財務自由的話，不妨透過債券ETF，採一籃子方式佈局多樣化債券標的，因為透過ETF所追蹤的指數，採定期審查成分債的篩選機制，投資方式不僅較為穩健，更省時不費心，不必擔心債券降評或公司發生違約風險。

新光BBB投等債20+ETF(00970B)經理人王韻茹強調，債券ETF近年躍升為退休理財顯學，以新光00970B這檔ETF來說，是目前市面上第一檔聚焦1.「純美國」、2.鎖定「100% BBB級債」、3.兼顧20年以上長天期，是上述3大特色同時兼具的新美國BBB級長債型ETF，並建立完整成分債篩選機制，包括：個債「票面利率」必須5%，為業界最高篩選之首要門檻；並依照債信評級、到年期限、流通金額、產業及發行人分散性等其他條件剔除不適公司，最後，用「殖利率」再抓取上述名單內最優的前80%公司群，且檔數至少達100檔以上，才完成最終成分債名單，追求ETF追蹤指數表現最佳。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 債券ETF

延伸閱讀

00966B投等債ETF新兵報到 今起募集繳款

統一ESG投等債15+ETF 開募

00959B規模持續增加！ 長天期買氣不減 有機會賺取價差

雙鴻、建準 押寶長天期

相關新聞

世界12強棒球錦標賽台灣No.1…獎金1100萬入袋！ 投00933B再放大錢

00933B今年以來報酬率達14.13%，績效亮眼，近五日平均成交量近20,000張，法人指出，投資債券就是要有耐心，可以抱緊處理的標的才是首選，在這前提之下，金融債具有收益表現佳、違約率低等優勢，投資人更能安心持有。

00915「低調王者」高股息ETF中最強！老牛：高息低波外配息還持續攀升

凱基優選高股息30（00915）近一年含息價格上漲34.21%，是高股息ETF中最強一檔，表現不輸給市值型ETF。

00909ETF界的全台冠軍…年報酬率超過104％！ 歸功三大因素

00909跟台灣棒球一樣，多年來積累實力，練兵多時的成果，近日終於在市場上發光發熱，00909的月報酬、季報酬和年報酬分別站上20.37%、35.27%和104.31%，也是台灣之光。

0050報酬高於0056就全買前者？達人：投資非數學試算…不喜歡非A即B的極端論點

關於市值型與高息型ETF，本來就不是非A即B的零和賽局。

00919「現在」是最好買進的時間點！ 小童：價格相對低還有8-10％殖利率保護

00919是許多存股族或領息族最愛的投資標的之一。從8月底一路跌跌不休到現在還可以投資嗎？甚至為什麼我認為現階段其實加碼點已經悄悄浮現了呢？

俄烏戰事升級刺激避免需求 美債、投資級債獲追捧

雖聯準會官員認為應謹慎降息，但在俄烏衝突加劇、殖利率彈升刺激債券買氣下，債券ETF普遍獲得投資人青睞，過去一周整體固定收...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。