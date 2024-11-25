新光投信宣布發行主打BBB、20年期以上的投等債ETF

高股息ETF陸續吹起降息風，廣大領息族存股信心動搖，目光開始轉向具雙率(殖利率、票面利率)雙優型債券ETF，投信業者更掀起一波債券ETF發行潮，其中，新光投信今日宣布新發行新光BBB投等債20+ ETF（00970B），該檔ETF追蹤「ICE20 年期以上BBB美元公司債優選收益率指數」，對此新光投信分析，截至10月底止，指數平均到期殖利率6.08%、指數平均票息率5.74%，ETF預計掛牌時間雖較晚，但這檔ETF鎖定純BBB級債券指數，具「雙率雙優」表現佳，對存債族更吸睛。

新光投信對風控指出，00970B ETF成分債採「每月」調整頻率，能快速剔除成分債遭降評或發生違約情形，對投資人長期存債更具保障，加上美國是全球最大債券市場，流動性最佳，00970B鎖定BBB級債券數量相對龐大，投資產業分布涉及各行各業，如金融、醫療保健、媒體、科技等，亦能為投資人提供多樣化BBB級債配置機會。

該檔ETF發行價訂在10元，也降低投資布局成本。法人指出，目前美債20年ETF殖利率約為4.6~4.7%，但美國投資等級債殖利率已率先突破5%以上，若再鎖定BBB等級的美國投資等級債ETF，指數平均到期殖利率更可攀升到逾6%以上的水準。

專家指出，其中美國長天期BBB投等債，「降息存債感強、報酬更給力。」由於2025年美國維持降息循環情境，長線有利於債市保持多頭格局，但債券本身極具複雜，如果投資人想追求穩定現金流，以完成退休生活自主、財務自由的話，不妨透過債券ETF，採一籃子方式佈局多樣化債券標的，因為透過ETF所追蹤的指數，採定期審查成分債的篩選機制，投資方式不僅較為穩健，更省時不費心，不必擔心債券降評或公司發生違約風險。

新光BBB投等債20+ETF(00970B)經理人王韻茹強調，債券ETF近年躍升為退休理財顯學，以新光00970B這檔ETF來說，是目前市面上第一檔聚焦1.「純美國」、2.鎖定「100% BBB級債」、3.兼顧20年以上長天期，是上述3大特色同時兼具的新美國BBB級長債型ETF，並建立完整成分債篩選機制，包括：個債「票面利率」必須5%，為業界最高篩選之首要門檻；並依照債信評級、到年期限、流通金額、產業及發行人分散性等其他條件剔除不適公司，最後，用「殖利率」再抓取上述名單內最優的前80%公司群，且檔數至少達100檔以上，才完成最終成分債名單，追求ETF追蹤指數表現最佳。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。