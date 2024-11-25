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市值型ETF看俏 國泰00922公告指數調整生效

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
迎接12月的年底行情，多檔市值型ETF25日盤中也翻紅同慶。情境示意圖。圖／Ingimage
迎接12月的年底行情，多檔市值型ETF25日盤中也翻紅同慶。情境示意圖。圖／Ingimage

迎接12月的年底行情，多檔市值型ETF25日盤中也翻紅同慶，國泰台灣領袖50（基金之配息來源可能為收益平準金）（00922）最新成分股調整於25日收盤後生效，這次四進四出，增加鈊象（3293）、新光金（2888）、旭隼（6409）、矽力*-KY（6415）；剔除南亞（1303）、英業達（2356）、大聯大（3702）、亞德客-KY（1590）。

國泰台灣領袖50（00922）基金經理人蘇鼎宇表示，00922追蹤MSCI台灣領袖50精選指數，精選具市值代表性、流通性佳獲利穩定的台股領袖級企業，指數的篩選條件會評量企業年度盈餘情形，且有單一個股上限30%，前五大成分股權重合計上限65%，網羅50檔各行業的領頭羊作為成分股，指數並在每半年5、11月進行成分股權重的調整，這次調整即是配合指數規則進行新增或刪除。

蘇鼎宇進一步說明00922的基金特色，00922具備收益平準金制度，每年配息二次，除息時間分別是3月及10月，基金最新前十大持股分別為台積電、鴻海、聯發科、台達電、廣達、富邦金、國泰金、中信金、日月光投控及華碩，前三大成分股為台股的權值三王，三檔合計的占比幾近45%。在產業布局部分半導體及電腦電子的周邊設備類股近七成、金融保險類股也有15.4%，其他包括通信網路類股、汽車工業類股及光電類股等，產業配置均衡，協助投資人分散風險，把握各產業輪動契機。

國泰台灣領袖50（00922）因上個月剛進行年度第二次除息，吸引投資人關注，基金受益人數來到109,838人，今年以來成長57%，ETF規模已有193.1億元，收盤價21.51元，折溢價亦控制良好，相當貼近追蹤指數，因價格不貴，許多人將00922納入定期定額的標的之一，依證交所10月統計資料顯示，00922已有1.3萬戶的定期定額戶數，領先上百檔的ETF。

根據投信投顧公會資料，截至10月底，00922績效表現，3個月達5.10%、6個月達18.34%、今年以來達34.59%，近一年則有52.17%的成績，且自去年3月16日成立以來報酬表現達57.78%。

國泰投信ETF研究團隊表示，全台上市櫃公司10月營收刷新單月歷史新高點，突破新台幣4兆元，達到4.16兆元，其中台積電10月營收3,142億元，同創歷史新高，在AI旺盛需求帶動下，今年剛上開胃菜，預估2025-2026年會有更多AI終端應用出爐，台供應鏈技術及產業聚落效應獨步全球，護國神山群將為台股開創全新局面，台股多頭可期，市值型ETF可望為最大受惠者之一。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 國泰金

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