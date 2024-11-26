川普勝選再創行情！比特幣飆近10萬美元天價 台灣人想參與靠「這檔ETF」

比特幣（Bitcoin）在川普贏得美國總統大選後，受蜜月行情推動再創歷史新高，市值突破19.5兆美元，價格一度接近10萬美元。與此同時，狗狗幣（DOGE）也因政策利多與名人效應飆漲120％，幣圈熱潮再現。然而，投資人關注的不僅是價格波動，還包括未來監管政策的不確定性以及是否適合進場布局。另外，台灣投資人若擔心直接投資比特幣太麻煩，買ETF也行嗎？其實國內已有一檔ETF，包含美股比特幣概念股。

過去比特幣在24小時內交易量約727.4億美元，今年以來，其已飆升逾170％。

截至11月23日中午，比特幣已稍微回落至9.88萬美元（322.16萬新台幣），但根據交易平台CoinMarketCap數據顯示，比特幣市值目前仍高達19.5兆美元，折合63.5兆新台幣。

比特幣大漲，主要是川普贏得總統大選的蜜月行情加持，幣圈投資人亦為之狂熱振奮。自11月5日大選選舉結果揭曉以來，迄今市占6成的比特幣更是漲勢凶猛，從原本不到7萬美元的價位，截至23日凌晨，其市值再度刷新歷史紀錄，來到每枚高達約9.96萬美元（324.71萬新台幣）。

上演慶祝行情的不只比特幣，還有狗狗幣。狂捧狗狗幣的名人代表首推特斯拉(TSLA-US)創辦人馬斯克，他在押注川普成最大贏家後，不僅特斯拉股價連漲多日，讓馬斯克身價暴增、坐穩全球首富寶座外；川普隨後宣布成立「政府效率部」，宣布由馬斯克和企業家 Vivek Ramaswamy）領導時，外界也注意到，這個新部門（Department of Government Efficiency）的縮寫與狗狗幣（Dogecoin）的市場代碼（DOGE）竟有奇妙巧合，為此狗狗幣兩週以來亦飆漲120％，目前市值約672億美元。

只不過，現在川普又出招，由於他競選期間即表示，將對加密貨幣產業採取更友善的監管，並催生相關政策，甚至承諾讓美國成為「地球的加密貨幣之都」。11月21日，傳出他積極與幕僚討論，考慮在白宮成立加密資產專責部門，同時間與幣圈起過衝突的證監會主席詹斯勒宣布將在明年1月去職，被視為對幣圈多消息，又將比特幣價格推升到新天際。

現在外界屏息以待，究竟比特幣何時能正式達成10萬美元的新里程碑，下一步將持續創高還是泡沫化，亦是市場熱議焦點。

另一方面，美股和台灣投資人亦十分關注比特幣表現。主要是美國上市公司微策略（MicroStrategy，股票代號：MSTR.US）持有高達33.12萬枚的比特幣，平均成本不到5萬美元，在連番大漲後，現已躋身美國市值前百大，週三（20日）收盤時漲幅超越大盤10%，也成為華爾街當天交易金額第二大的股票，僅次於人工智慧（AI）巨頭輝達（NVDA-US）。

比特幣國內有相關ETF可投資

只是，由於微策略股價已偏高，加上已被放空機構鎖定，近期股價承壓，不少投資人傾向直接投資比特幣。

台灣投資人也關注到，國內有檔ETF漲勢一飛沖天，那就是00909國泰全球數位支付服務ETF，由於其選股邏輯涵蓋加密資產、區塊鏈，並考量市值和流動性，最後篩選出 30 檔，且第一大持股就是微策略MicroStrategy，持股權重高達10.55％，第七大持股Coinbase（COIN.US）亦有5.01%，過去單週累計上漲近 8％，3個月績效高達 31.41%，在200多檔原型ETF中排名第一。

由於台灣未來將對比特幣交易課稅，但00909屬於ETF，所以個人在股票市場上購入ETF再出售的資本利得，免徵綜合所得稅，於是00909討論度亦水漲船高。在俄烏戰爭開打、地緣政治風險遽增的情況下，不少傳統投資人亦將比特幣納入投資配置，以避險為主要考量，惟比特幣畢竟波動劇烈，如今又暴漲，究竟適不適合續抱或進場投資？

回顧2023年，在聯準會仍升息、全球財政貨幣政策緊縮以及地緣局勢嚴峻的背景的推波助瀾下，比特幣漲幅共158%，礦業總收入逾98億美元。2024年4月10日比特幣迎來四年一次的減半，歷史經驗證明，減半後通常呈現上漲，而幣圈投資人也沒有失望，比特幣一路從4萬多漲至目前近10萬美元，報酬驚人。

確定的是，比特幣已不再小眾，隨著相關ETF掛牌，包括華爾街等專業法人機構為了建倉，仍有新資金持續流入；另一方面，薩爾瓦多是全球第1個將比特幣列為法定貨幣的國家，從2022年11月18日開始，一天購買一枚比特幣，兩週前，薩爾瓦多比特幣辦公室表示，所持有的比特幣數量已經超過5929枚，價值約4.8億美元、台幣155億元，由於只進不出，也成為未來比特幣價易漲難跌的重要支撐。

監管政策未明，投資專家提醒比特幣謹慎布局

金句王川普曾在競選時強調，「永遠不要賣掉你的比特幣」。而今年7月，亦有參議員於推出「2024比特幣戰略儲備法案」持續引發論戰，該草案內容包括要求財政部制訂「比特幣購買計劃」，在五年內每年購買最多20萬枚 BTC，總計達到 100萬枚BTC（約占比特幣現有供應量的 5%）。這些比特幣將被持有至少 20 年，期間要賣只能用於償還美國債務，在此之後，任何兩年內最多只能出售 10% 的資產。至於財源，該草案提議賣掉部分聯準會黃金儲備，以不增加政府赤字。

明年1月將重返白宮的川普，選前也在今年的比特幣大會上，公開承諾將建立美國的比特幣戰略儲備。以比特幣現價估計，美國建立100萬枚比特幣儲備，至少需要花上近千億美元資金。

只是，縱使比特幣進入政策利多主升段，不少專業機構分析師仍呼籲，投資人仍要謹慎看待，畢竟目前全球監管態樣尚未明確，川普任期畢竟僅有四年，但可預料的是，比特幣今年漲幅恐怕還是世界第一，幣圈近期還是會熱鬧滾滾。

（本文出自2024.11.22《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

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