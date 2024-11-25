00966B投等債ETF新兵報到 今起募集繳款

自川普勝選以來，美債殖利率重返高檔區，債券價格雖走跌，但2025年聯準會降息路徑不變下，再次為債券價格創造了新一波買點。而美國經濟強韌，長天期投資等級債買氣尤為熱絡。統一投信搭上此波債市的轉折契機，推出統一ESG投等債15+ETF（00966B）（基金之配息來源可能為收益平準金），25日起到27日募集繳款，募集期間每張入手價格1.5萬元，可做為資產配置的一環。

00966B追蹤「彭博MSCI全球成熟市場15年以上美元BBB級永續ESG動能加權公司債指數」，投資美元計價的公司債，要納入成分債必須符合「信用評等BBB、長天期公司債」的條件，不只能在降息循環，享受投資債券的優勢，還以ESG指標作為篩選條件，嚴選出好公司，據歷史數據回測統計，具有ESG條件的追蹤指數其債券價格走勢相對穩健。

以彭博統計前一次降息期間（2018/12/31~2024/09/18），各種不同評級公司債的報酬率來看，BBB級投等債指數的累計報酬率達26.81%，優於整體投資等級債指數的24.24%報酬率，BBB級投等債指數若進一步疊加上15年期、ESG特色，報酬率則達到52.48%。

00966B追蹤指數嚴選信評BBB評級且票面利率高於4.5%的公司債，BBB級公司債的違約率相對低、殖利率相對高，可兼顧平衡收益與風險。目前共有111檔成分債，例如：英特爾、甲骨文、華納等大型企業，都名列前十大發行人。彭博統計至11月15日，指數的平均票面利率5.46%，平均殖利率6%，存續期間12.99年。

00966B為月配息機制，設定為月中評價、月底領息。統一投信提醒，投資人選擇ETF時，需留意基金配息率與追蹤指數殖利率之差異，亦可觀察相關金融市場的政經議題變化，作為投資布局時的參考依據，金融商品的淨值有可能因各項總經或產業因素變化而上下波動。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。