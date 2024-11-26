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選0050或0056兩派人馬各有其道理…該怎買？ 達人：取決於投資目標和風險偏好

聯合新聞網／ 小犬的投資日誌
台股示意圖。中央社
台股示意圖。中央社

網路兩派人馬，其實各有各的道理，反正他們賺錢也不會分我們，隔山觀虎即可，真的不要太在意啊！

選擇0050還是0056，取決於你的投資目標和風險偏好。以下是兩者的比較，幫助你做出選擇：

1.0050：追求長期成長與資本利得

目標指數：追蹤台灣50指數，包含台灣市值最大的50家公司。

特點：

成長潛力：由於持有成分股多為大型成長型企業（如台積電），長期有較高的資本增值潛力。

股息穩定但偏低：過去的現金殖利率通常約2-3%，適合更重視資本利得的投資人。

波動性：較穩定，因成分股多為大型公司，抗風險能力較強。

適合投資人：

希望透過股市累積長期資本增值。

不急於領取現金流，能承受波動性。

2.0056：追求高股息現金流

目標指數：追蹤台灣高股息指數，挑選股息收益高的50家公司。

特點：

高股息：近年現金殖利率約6～7%，是主打高股息的ETF

資本增值有限：成分股多為穩定但成長有限的公司，長期資本增值潛力低於0050。

波動性：可能較大，因為部分成分股（如金融或傳產）對經濟景氣敏感。

適合投資人：

希望透過高股息提供穩定現金流。

偏好以「領息」補充日常支出或退休金。

總結建議

1.偏重長期成長：選擇 0050，以大型龍頭股為基礎，享受台股整體成長。

2.偏重穩定現金流：選擇 0056，用高股息增加現金收入。

3.平衡策略：兩者都買，按需求分配比例，例如：

年輕人或追求成長：70% 0050 + 30% 0056。

退休或穩健型：40% 0050 + 60% 0056。

根據你的每月收益需求，可以考慮用0056補足現金流，但也別忽視0050帶來的長期潛在收益。

安心買好股一閒錢投資最放心。

單純分享我個人的投資行為，不做個股之推薦，投資有賺有賠，購買前請詳閱公開說明書。

◎本文內容已獲 小犬的投資日誌 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0050元大台灣50 0056元大高股息 ETF 市值型 成分股

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