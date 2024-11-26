選0050或0056兩派人馬各有其道理…該怎買？ 達人：取決於投資目標和風險偏好

網路兩派人馬，其實各有各的道理，反正他們賺錢也不會分我們，隔山觀虎即可，真的不要太在意啊！

選擇0050還是0056，取決於你的投資目標和風險偏好。以下是兩者的比較，幫助你做出選擇：

1.0050：追求長期成長與資本利得

目標指數：追蹤台灣50指數，包含台灣市值最大的50家公司。

特點：

適合投資人：

希望透過股市累積長期資本增值。

不急於領取現金流，能承受波動性。

2.0056：追求高股息現金流

目標指數：追蹤台灣高股息指數，挑選股息收益高的50家公司。

特點：

適合投資人：

希望透過高股息提供穩定現金流。

偏好以「領息」補充日常支出或退休金。

總結建議

1.偏重長期成長：選擇 0050，以大型龍頭股為基礎，享受台股整體成長。 2.偏重穩定現金流：選擇 0056，用高股息增加現金收入。 3.平衡策略：兩者都買，按需求分配比例，例如：

年輕人或追求成長：70% 0050 + 30% 0056。

退休或穩健型：40% 0050 + 60% 0056。

根據你的每月收益需求，可以考慮用0056補足現金流，但也別忽視0050帶來的長期潛在收益。

安心買好股一閒錢投資最放心。

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